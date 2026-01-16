VinFast Limo Green bán nhiều hơn 3 lần Innova Cross, Custin cộng lại

Chỉ với 5 tháng có mặt trên thị trường, doanh số Limo Green đạt hơn 27.100 xe, mức kỷ lục toàn phân khúc nói chung.

Màn thị uy sức mạnh lớn nhất thị trường 2026 đối với một tân binh là trường hợp của VinFast Limo Green. Mở bán từ tháng 8, mẫu xe VinFast chỉ mất 5 tháng để trở thành mẫu MPV ăn khách nhất thị trường ôtô nói chung lẫn phân khúc cỡ trung nói riêng.

Tính riêng tháng 12, Limo Green bán 10.981 xe, nhiều hơn cả con số của hai mẫu xe cùng phân khúc là Toyota Innova Cross và Hyundai Custin bán cả năm 2025. Còn doanh số mẫu xe VinFast cả năm đạt 27.127 xe, gấp hơn 3 lần đối thủ Toyota, gấp hơn 18 lần đối thủ Hyundai.

Trong lịch sử 30 năm qua của ngành xe trong nước, phân khúc MPV chưa từng ghi nhận doanh số như Limo Green. Kể cả mẫu xe ăn khách nhất nhóm xe cỡ nhỏ với giá dễ tiếp cận hơn là Mitsubishi Xpander cũng chưa lần nào đạt được.

Limo Green là mẫu xe MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast, được thiết kế riêng cho hoạt động chạy dịch vụ. Trước VinFast Limo Green, xe thuần điện 7 chỗ kinh doanh dịch vụ mới chỉ có BYD M6. Tromg khi Haima 7X-E mất hút trên thị trường.

Limo Green tại sự kiện lái thử ở VnMS 2025, sự kiện do VnExpress tổ chức, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu xe VinFast được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố giúp doanh số ở mức cao. Trong đó, ưu điểm lớn nhất là chi phí vận hành rẻ, chở nhiều người. Ngoài ra, hệ thống trạm sạc rộng khắp, đầu ra số lượng lớn được các công ty kinh doanh vận tải lựa chọn (đặc biệt Xanh SM). Chính sách miễn phí sạc đến giữa 2027, khuyến mãi, giảm giá hàng chục triệu tại đại lý càng làm tăng nhu cầu cho Limo Green.

Phiên bản cho khách gia đình, di chuyển cá nhân đơn thuần của Limo Green chưa được VinFast ra mắt nhưng dự kiến trong 2026. Phiên bản này sẽ có tiện nghi phong phú hơn, thiết kế ngoại, nội thất cũng trau chuốt hơn bản thuần chạy dịch vụ.

Innova Cross (730-1.005 triệu đồng) và Custin (820-974 triệu đồng) là những mẫu xe hướng đến hai nhóm khách, cá nhân và kinh doanh dịch vụ. Giá bán hai mẫu xe Nhật, Hàn cũng cao hơn nhiều Limo Green (749 triệu đồng).

Phiên bản giá "mềm" 730 triệu đồng của Innova Cross mới được Toyota ra mắt hồi tháng 12. Hãng kỳ vọng tiếp cận nhiều hơn nhóm kinh doanh dịch vụ với phiên bản lược bớt một số trang bị này.

So với 2024, doanh số Toyota Innova Cross tăng 34%. Bản hybrid của mẫu xe này được nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lựa chọn. Innova Cross là mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường 2025.

Với Custin, mức giảm 52%, tức khoảng phân nửa doanh số so với 2024 nằm trong xu hướng giảm chung của thương hiệu Hyundai (giảm 21%). Việc thị trường có nhiều lựa chọn hơn, khuyến mãi cho Custin bị thu hẹp nhiều trong 2025 cũng khiến sức hút mẫu xe Hàn sụt giảm.

Phạm Trung