VinFast lập kỷ lục giao hơn 20.000 ôtô điện trong một tháng

Hãng xe Việt Nam giao 20.380 ôtô điện tháng 10, tương đương bán 658 xe một ngày, cộng dồn doanh số đạt gần 125.000 chiếc từ đầu năm.

Mức bán 20.380 ôtô điện trong tháng 10 giúp VinFast lập thêm kỷ lục tại thị trường Việt Nam. Tháng 9, nhà sản xuất này cũng trở thành hãng đầu tiên bán hơn 100.000 xe trong 9 tháng tại Việt Nam.

VinFast VF 3 bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm. Ảnh: VinFast

Cụ thể, 20.380 ôtô điện VinFast bán ra trong tháng 10, tương đương mỗi ngày hãng giao 658 chiếc xe điện. VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất với 4.619 chiếc, cộng dồn từ đầu năm đạt 36.005 chiếc. VF 5 đứng thứ hai với doanh số 4.450 xe, lũy kế 35.406 xe từ đầu năm. VF 6 có doanh số 2.524 xe trong tháng 10, cộng dồn 10 tháng đạt 16.949 chiếc, dẫn đầu phân khúc crossover cỡ B.

VinFast VF 7 bán 1.190 chiếc trong tháng, tích lũy 7.067 chiếc từ đầu năm và VF 9 đạt doanh số 1.477 xe bán ra. Ở mảng xe kinh doanh dịch vụ, MPV 7 chỗ Limo Green có mức bán 4.160 chiếc, sau ba tháng đạt doanh số 6.504 xe đến tay người dùng. Herio Green có doanh số 2.920 xe trong tháng 10, lũy kế 11.524 chiếc từ đầu năm.

VinFast bán 4.450 chiếc VF 5 trong tháng 10. Ảnh: VinFast

Với toàn bộ dải sản phẩm là xe thuần điện, doanh số của VinFast phản ánh xu hướng lựa chọn xe của người dùng Việt Nam, khi ưu tiên loại phương tiện không phát thải và thân thiện môi trường. Đây cũng là tháng thứ 12 liên tiếp VinFast dẫn đầu doanh số thị trường trong nước. Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết, hơn 124.000 xe bán ra sau 10 tháng là con số chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, cho thấy sự ủng hộ của người dùng với các mẫu xe thuần điện.

"VinFast sẽ đồng hành người dùng để thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và nâng chất lượng sống cho cộng đồng", bà nói.

VF 9 là mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast. Ảnh: VinFast

Hiện, VinFast áp dụng loạt chính sách ưu đãi cho người dùng mua xe điện, hỗ trợ đến 100 triệu đồng cho người dùng chuyển từ xe xăng sang điện, quà tặng 50 triệu đồng, miễn phí sạc pin tại trạm V-Green đến hết tháng 6/2027... Với người dùng tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hãng đưa mức hỗ trợ đến 150 triệu đồng khi đổi xe điện.

Trong hai tháng cuối năm, VinFast dự kiến bàn giao hai mẫu xe điện mới là EC Van, thuộc phân khúc xe tải nhỏ và Minio Green thuộc phân khúc đô thị cỡ nhỏ.

Quang Anh