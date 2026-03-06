VinFast ký đơn hàng 20.000 ôtô điện tại Indonesia

VinFast Indonesia ký biên bản ghi nhớ cung cấp 20.000 ôtô điện cho hai đối tác, bàn giao từ nay đến năm 2028.

Theo biên bản ghi nhớ được ký kết, doanh nghiệp PT Sembilan Benua Abadi sẽ đặt mua 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2027, trong khi PT Satu Kosong Tujuh sẽ mua 10.000 chiếc, từ nay đến hết năm 2028. Toàn bộ lượng xe trên sẽ phục vụ mục đích kinh doanh vận tải tại thị trường Indonesia.

Các dòng xe VinFast nhận đặt hàng lần này là Nerio Green và Limo Green, được hãng tối ưu cho mục đích kinh doanh dịch vụ. Nerio Green tinh chỉnh từ VF e34, mẫu xe đầu tiên của VinFast bán ra tại Indonesia. Trong khi đó, Limo Green là mẫu mới nhất được hãng ra mắt thị trường này, điểm nhấn là kích thước rộng rãi, không gian ba hàng ghế, trang bị pin LFP cho tầm di chuyển đến 450 km một lần sạc đầy.

VinFast VF e34 tại thị trường Indonesia. Ảnh: VinFast

Thông qua dàn xe điện VinFast, hai doanh nghiệp Indonesia kỳ vọng nâng chất lượng đội xe hiện tại, tối đa hiệu quả sử dụng, giảm phát thải và góp phần hình thành thói quen sử dụng xe xanh trong cộng đồng. "Chúng tôi tin tưởng vào VinFast và tiềm năng của hãng trong việc xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, phù hợp tầm nhìn, mục tiêu chuyển đổi xanh mà doanh nghiệp đang hướng đến", ông Nirzam Pahmi, Tổng giám đốc PT Satu Kosong Tujuh nói.

Ông Wempy Suciadi, Tổng giám đốc PT. Sembilan Benua Abadi cho rằng, doanh nghiệp ấn tượng với chất lượng sản phẩm của VinFast, hai mẫu xe là lựa chọn tiềm năng, phù hợp nhu cầu thực tế người dùng Indonesia trong bối cảnh chuyển dịch giao thông xanh.

Đại diện VinFast và các đối tác tại lễ ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: VinFast

Đánh giá về hợp tác trên, ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng giám đốc VinFast Indonesia cho biết, sự đồng hành của những doanh nghiệp bản địa giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường sẽ giúp VinFast tăng độ phủ, đưa các dòng xe và giải pháp di chuyển hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng.

Sau hai năm có mặt tại Indonesia, VinFast từng bước xây dựng nền tảng phát triển bài bản, phân phối dải sản phẩm gồm các mẫu: VF 3, VF 5, VF e34, VF 6, VF 7 và VF MPV 7, cho đến các mẫu thuộc dòng Green. Theo hãng, danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc cho phép các đối tác linh hoạt lựa chọn phương tiện phù hợp với từng loại hình dịch vụ, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận xe điện ở nhiều mức giá khác nhau.

Hiện, VinFast đã vận hành nhà máy tại Subang, liên tục mở rộng hệ sinh thái qua việc phát triển hệ thống đại lý, trung tâm hậu mãi, hợp tác V-Green triển khai hạ tầng trạm sạc, hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng...

Quang Anh