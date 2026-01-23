VinFast khởi động chuỗi sự kiện 'Đổi xăng lấy điện'

Chuỗi sự kiện được VinFast tổ chức đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố, giới thiệu các dòng xe mới và hỗ trợ người dùng bán lại xe xăng cũ, từ 24/1.

VinFast sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đầu tiên trong năm từ ngày 24-25/1, tại nhiều không gian công cộng và trung tâm thương mại lớn, nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận các dòng xe máy điện mới nhất của hãng.

Tại Hà Nội, sự kiện này tổ chức tại công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Trung tâm triển lãm Nông Nghiệp (phường Cổ Nhuế 1). Tại TP HCM, sự kiện diễn ra đồng loạt ở công viên Đầm Sen (phường Bình Thới), công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và công viên Dĩ An (phường Dĩ An).

Người dùng tìm hiểu các dòng xe máy điện VinFast tại một sự kiện "Đổi xăng lấy điện". Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài ra, sự kiện cũng được hãng tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác như: quảng trường Thống Nhất (TP Hải Phòng), quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), Vincom Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại chuỗi sự kiện này, người tham dự có cơ hội trải nghiệm các dòng xe máy điện mới nhất của VinFast, gồm các mẫu như: Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025, Vero X... Đây là những mẫu xe được hãng thiết kế phù hợp cho nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ học sinh, sinh viên, người đi làm hằng ngày, đến các gia đình trẻ cần phương tiện di chuyển linh hoạt, tiết kiệm.

VinFast là hãng có dải sản phẩm xe máy điện đa dạng nhất thị trường. Ảnh: Tuấn Vũ

Khi có nhu cầu bán lại xe máy xăng cũ, đội ngũ kỹ thuật sẽ thẩm định và định giá xe miễn phí, theo các tiêu chí công khai, minh bạch, hỗ trợ người dùng lái thử xe máy điện, so sánh trực tiếp về khả năng vận hành, sử dụng... Nếu đồng ý chuyển đổi và hoàn tất thủ tục tại sự kiện, người tham dự có thể nhận xe mới trong ngày. Đội ngũ tư vấn của hãng sẽ đồng hành, giải thích chi tiết các ưu đãi, phương thức thanh toán, hỗ trợ tài chính theo nhu cầu người dùng.

Hiện, người mua xe máy điện VinFast được áp dụng chính sách giảm 6% giá bán, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe), mua xe trả góp 0 đồng, lãi suất ưu đãi và 0 đồng vốn đối ứng. Ngoài ra, hãng miễn phí sạc pin đến hết tháng 5/2027 tại hệ thống trạm do V-Green vận hành.

Từ năm ngoái, chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện" của VinFast dần trở nên quen thuộc với người dân tại nhiều tỉnh, thành phố toàn quốc. Theo đại diện ban tổ chức, tại các chương trình đã triển khai trước đó, số lượng xe máy xăng được thu đổi thực tế cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu, phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp di chuyển xanh.

Nhân viên đại lý VinFast (phải) tư vấn người dùng chọn mua xe máy điện. Ảnh: Tuấn Vũ

Từng tham dự chương trình chuyển đổi xanh tại TP HCM vào tháng 10/2025, anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, phường Sài Gòn) cho biết, quyết định đổi từ chiếc xe xăng lên xe máy điện VinFast đến khá nhanh sau khi trực tiếp trải nghiệm tại sự kiện. "Ban đầu tôi chỉ định ghé xem thử cho biết, nhưng khi được tư vấn chi tiết và lái thử xe điện, tôi nhận thấy nhiều lợi thế về mặt vận hành và chi phí, lại có thêm các ưu đãi nên tôi quyết định hoàn tất thủ tục đổi xe ngay trong ngày", anh Huy chia sẻ.

Ngoài trải nghiệm thực tế, chị Trần Thu Mai (28 tuổi), một khách hàng từng tham dự sự kiện tại TP Hải Phòng đánh giá cao chương trình của VinFast bởi quy trình thu xe xăng, đổi xe điện diễn ra nhanh gọn và minh bạch. "Từ khâu định giá xe cũ, tư vấn phương án đổi xe, tới hoàn tất thủ tục đều được thực hiện ngay tại sự kiện. Điều này khiến tôi cảm thấy thuận tiện hơn rất nhiều so với việc phải mất thời gian tự tìm hiểu và mua xe trước đây", chị nói.

Quang Anh