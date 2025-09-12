VinFast hợp tác Vietmap triển khai ứng dụng bản đồ thông minh

Hãng xe điện Việt Nam ký hợp tác Vietmap, hướng đến phát triển và tích hợp bản đồ số, dịch vụ giao thông thông minh trên ôtô điện VinFast, hôm 12/9.

Theo thỏa thuận, Vietmap sẽ cung cấp các gói ưu đãi bản đồ Vietmap Live cho VinFast, và thông qua hãng xe điện Việt Nam, người dùng sẽ có các gói phần mềm tùy chọn mua ngoài. VinFast sẽ hỗ trợ Vietmap giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận cộng đồng người dùng xe của hãng.

Trong tương lai, hợp tác chiến lược này hướng đến việc hai bên cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống bản đồ số chi tiết và chuyên sâu, tối ưu cho hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt ở các tuyến cao tốc quốc gia, các khu đô thị do Vinhomes phát triển. VinFast và Vietmap sẽ cùng phát triển tính năng bản đồ nâng cao như: hỗ trợ điều hướng, ADAS hỗ trợ người lái, định vị thời gian thực, các dịch vụ dựa trên vị trí... Mục tiêu của hợp tác này là tối ưu khả năng tích hợp bản đồ Vietmap vào hệ điều hành xe VinFast và các nền tảng phần mềm liên quan.

Đại diện VinFast (trái) và Vietmap tại lễ ký kết. Ảnh: VinFast

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết, VinFast sẽ hỗ trợ các đối tác trong nước cùng phát triển, nhằm mang đến cho người dùng sản phẩm, dịch vụ được tối ưu cho người Việt. "Hợp tác Vietmap sẽ giúp xe điện VinFast thân thiện hơi, hữu ích và nhiều tính năng phù hợp thói quen sử dụng và nhu cầu của người dùng", bà Trang nói.

Ông Huỳnh Bửu Quốc, Phó tổng giám đốc Vietmap cho rằng, thế mạnh của doanh nghiệp là công nghệ bản đồ số và dữ liệu giao thông chi tiết, sẽ cùng VinFast đưa ra giải pháp đột phá "do người Việt làm cho người Việt dùng". Ông nhấn mạnh, hợp tác này thể hiện tinh thần đồng hành, gắn kết chặt chẽ của doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng hệ sinh thái công nghệ vững mạnh.

Quang Anh