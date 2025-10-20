VinFast hỗ trợ chủ xe bị ảnh hưởng bởi bão lũ

VinFast công bố mức hỗ trợ đến 40% chi phí thay thế phụ tùng, áp dụng cho chủ ôtô, xe máy điện tại 9 tỉnh, thành phố, hôm 20/10.

Chương trình hỗ trợ dành cho chủ ôtô điện được VinFast áp dụng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là các tỉnh, thành phố chịu nhiều thiệt hại do các đợt bão lũ vừa qua, đa phần xe bị ngập nước hoặc cuốn trôi theo dòng lũ.

Với chủ xe không có bảo hiểm vật chất, VinFast và đại lý, xưởng dịch vụ sẽ hỗ trợ cao nhất 40% chi phí thay thế phụ tùng, gồm 30% cố định từ hãng và 10% được đại lý xem xét hỗ trợ dựa trên tình trạng xe thực tế. Với chủ xe có bảo hiểm vật chất, VinFast sẽ chi trả khoản miễn thường bảo hiểm (500.000 đồng một vụ), đồng thời phối hợp đơn vị bảo hiểm để hỗ trợ chủ xe nhanh chóng hoàn tất thủ tục, rút ngắn quy trình xét duyệt hồ sơ.

Ngoài ra, với chủ xe VinFast đã chủ động sửa chữa và thanh toán trước thời điểm này, hãng sẽ quy đổi quyền lợi tương ứng ra voucher, họ có thể sử dụng ở những lần bảo dưỡng, sửa chữa tiếp theo.

Kỹ thuật viên xưởng dịch vụ kiểm tra một mẫu xe điện. Ảnh: VinFast

Đồng thời, VinFast huy động nhân sự từ các địa phương khác, điều phối xe tới các xưởng dịch vụ ít bị ảnh hưởng để rút ngắn thời gian sửa chữa xe cho người dùng. Hãng đặt mục tiêu hoàn tất việc sửa chữa cho xe ảnh hưởng bởi bão lũ trước ngày 31/10.

Với chủ xe máy điện tại Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên và Tuyên Quang bị ảnh hưởng do bão lũ, hãng hỗ trợ 10% chi phí thay thế phụ tùng có giá trị cao (pin, động cơ, C-box) và mức 30% cho các phụ tùng còn lại. Chương trình dành cho ôtô điện áp dụng từ ngày 28/9 đến 31/10 và xe máy điện áp dụng đến hết ngày 15/11.

Đồng thời, VinFast cũng xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại thực tế cho các đại lý, xưởng dịch vụ không có bảo hiểm tài sản, nhằm giúp đối tác nhanh chóng ổn định để phục vụ người dùng.

Hiện, VinFast có hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, lớn nhất trong các hãng xe tại Việt Nam. Trong đợt bão Bualoi đầu tháng 10, hãng cũng miễn phí kiểm tra xe ngập nước, hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho chủ xe tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, bao gồm cả xe xăng và xe điện.

Quang Anh