VinFast giao hơn 16.000 ôtô điện tháng đầu năm

Hãng xe Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bàn giao 16.172 ôtô điện các loại, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, trong tháng 1/2026.

VinFast tiếp tục giữ vị thế bán chạy nhất thị trường Việt Nam 16 tháng liên tiếp, khi tháng 1 ghi nhận thêm doanh số từ hai dòng xe mới là Minio Green và EC Van.

Theo đó, có 1.237 chiếc Minio Green và 865 EC Van đến tay người dùng, đóng góp cho tổng doanh số 16.172 ôtô điện VinFast được bàn giao. Hãng này ghi nhận lượng sản xuất ổn định từ nhà máy, các mẫu chủ lực như Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 tiếp tục duy trì sức hút. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green có doanh số cao nhất, đạt 3.868 xe bàn giao. Tiếp theo là doanh số các mẫu VF 3 (3.185), VF 5 (2.737), VF 6 (2.485), VF 7 (975)...

Limo Green là đầu tàu doanh số cho VinFast trong tháng 1. Ảnh: Tuấn Vũ

Hầu hết ở các phân khúc tham gia, xe điện VinFast đều có mức doanh số cao nhất, đóng vai trò dẫn dắt trong xu hướng chuyển đổi giao thông xanh. Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu cho biết, mức bán hơn 16.000 xe, tăng tới 55% so với năm ngoái, là khởi đầu ấn tượng của hãng cho năm 2026.

"Với dải sản phẩm ngày càng đa dạng và chất lượng dịch vụ hàng đầu thị trường, VinFast kỳ vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ người dùng, nâng nhận thức về chuyển đổi xanh phương tiện giao thông cho người dân", bà Trang nói, thêm rằng trong năm nay, hãng sẽ mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, hứa hẹn thiết lập những kỷ lục mới trên thị trường.

Mở đầu năm 2026, VinFast liên tiếp công bố các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện. Ở chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", người dùng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, nhận mức giảm 6-10% tùy dòng xe. Khách mua xe từ 10/2 sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần một tháng tại các trạm V-Green, đến hết ngày 10/2/2029. Nếu mua xe trước ngày 10/2, người dùng sẽ được nâng hạn miễn phí sạc pin đến 3 năm kể từ ngày nhận xe.

Dàn xe VinFast trong một hành trình trải nghiệm. Ảnh: Tuấn Vũ

Hiện, các dòng xe VinFast được áp dụng chính sách bảo hành đến 10 năm, tại hệ thống hơn 400 xưởng dịch vụ chính hãng toàn quốc. Với hơn 150.000 cổng sạc khắp cả nước, VinFast cũng là hãng có mạng lưới hạ tầng trạm sạc lớn nhất Việt Nam.

Quang Anh