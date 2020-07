VinFast Fadil tiếp tục bán chạy hơn Hyundai i10

Tháng 6, Fadil bán vượt 342 xe so với i10, đứng đầu phân khúc A, tương tự những gì đã làm được trong tháng 5.

Số liệu bán hàng của VAMA cho thấy i10 vẫn lấn lướt các đối thủ Morning, Wigo, Brio nhưng lại để cho Fadil vượt mặt một lần nữa. Trong khi VinFast bán được 1.364 Fadil xe thì Hyundai chỉ bán 1.022 chiếc i10, khoảng cách 342 xe. Con số này được nới rộng ra nhiều so với tháng 5, khi đó Fadil bán nhiều hơn i10 chỉ 80 chiếc (1.156 so với 1.076).

Doanh số Fadil trong tháng 6 tăng 18% so với tháng 5 (1.364 xe so với 1.156 xe). Tính cả 467 xe Lux A2.0 và 339 xe Lux SA2.0, VinFast bán được 2.170 xe trong tháng 6, tăng nhẹ 9 xe so với tháng 5.

Doanh số của Fadil gây nhiều bất ngờ bởi i10 trước nay đều là vua phân khúc, bỏ xa phần còn lại. Với giá bán 415-491,9 triệu (sẽ tăng 10 triệu từ 15/7) ở ngưỡng cao so với các đối thủ nhưng mẫu xe Việt lại bán chạy hơn. Lợi thế của Fadil nằm ở hàm lượng công nghệ, tiện nghi.

Hệ sinh thái lớn của Vingroup cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng khách hàng. Ví dụ, khách mua nhà Vinhomes được tặng voucher 70 triệu đồng khi mua xe Fadil, 150 triệu cho Lux A và 200 triệu cho Lux SA. Bên cạnh đó, xe lắp ráp trong nước nên được giảm 50% trước bạ, tăng độ hấp dẫn.

i10 tuy bị vượt mặt trong hai tháng nhưng vẫn có doanh số ở mức cao trên 1.000 xe. Tuy vậy, chính sách bán hàng của các đại lý Hyundai không cởi mở như đối thủ. i10 không được giảm giá hoặc giảm rất nhẹ ngay cả những khi thị trường gặp khó khăn. i10 hatchback có giá 315-402 triệu, với nhiều phiên bản lựa chọn.

Xe Fadil trưng bày ở một trung tâm thương mại tại Hà Nội. Ảnh: Đức Huy

Bức tranh tổng thể xe cỡ A sau nửa đầu năm 2020 vẫn ghi nhận i10 ở vị trí quán quân, bởi VinFast không cung cấp số liệu từ tháng 1 đến tháng 4. Ở nhóm còn lại, Morning không còn duy trì được vị thế như xưa khi doanh số ngày càng tụt giảm, chậm nâng cấp. Trong khi đó hai mẫu xe Nhật Brio và Wigo chỉ cắn được miếng bánh quá nhỏ.

Phân khúc ôtô giá rẻ nhất thị trường sôi động sẽ giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt với người mua xe lần đầu hoặc phụ nữ với nhu cầu di chuyển ít, loanh quanh nơi sinh sống, làm việc.

Nguyên Khoa