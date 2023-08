VinFast Evo200 - vừa đủ cho nhu cầu di chuyển trong phố

Xe máy điện VinFast Evo200 đáp ứng tốt nhu cầu một mẫu xe đô thị, với pin dư dả cho cả ngày, cùng khả năng lái êm ái, mượt mà.

VinFast Evo200 ra mắt vào khoảng giữa 2022, bán ra vào gần cuối năm. Điểm nhấn trên mẫu xe điện này, là sử dụng pin lithium-ion công nghệ LFP, đi được 200 km mỗi lần sạc đầy, theo công bố của nhà sản xuất. Mức giá bán 22 triệu đồng tương đương các dòng xe số giá rẻ, thấp hơn các loại xe tay ga phân khối nhỏ hiện được bán tại Việt Nam.

Thiết kế

Về thiết kế, Evo200 có nét mềm mại, không nhiều đường cắt trên thân xe. Điểm nhấn ở phần trước là đèn pha LED dạng tròn, xi-nhan đặt phía trước ở phần cản trước. Đèn hậu đằng sau nhỏ gọn, xi-nhan tách biệt hai bên. Tổng thể thiết kế của Evo200 hơi có nét tương đồng với mẫu Vespa Primavera, nhưng kích thước của mẫu xe điện nhỏ hơn đáng kể.

Evo200 có chiều dài x rộng x cao (mm) là 1.804 x 683 x 1.127, chiều cao yên 750 mm, có nghĩa kích thước này gần tương đương với mẫu Honda Vision (1.871 x 686 x 1.101 mm), nhưng Vision có chiều cao yên lớn hơn, là 761 mm. Do đó, những người có chiều cao thấp sẽ không có vấn đề vì với việc chống chân khi ngồi trên yên. Tuy nhiên, cũng vì yên thấp, những người cao trên 1m70 trở lên có thể ngồi bị "xổm", không thoải mái khi đi đường dài.

Do kích thước nhỏ, phần yên xe của Evo200 vì thế cũng nhỏ theo. Phần yên khi ngồi một người rất thoải mái, với độ lún vừa phải, nhưng nếu hai người lớn ngồi trên yên, người phía sau có thể bị tụt ra ngoài. Tuy nhiên, kiểm nghiệm thực tế với người lái nam nặng 68 kg, cao 1m72, hành khách nữ nặng 52 kg, cao 1m55, yên xe vừa đủ để cả 2 ngồi thoải mái, không bị thiếu hoặc dư.

Trọng lượng của Evo200 là 100 kg, bao gồm cả pin, tương đương với Vision khi đã đổ đầy xăng và châm đủ nhớt. Việc dắt xe điện mang lại cảm giác thoải mái và dễ dàng hơn so với xe tay ga, vì pin, một trong những bộ phận nặng nhất, được đặt sát sàn xe, do đó trọng tâm của xe thấp, dễ xoay trở trong bãi đỗ hẹp. Tuy vậy, động cơ xe là loại in-hub, gắn ở bánh sau, vì thế việc kéo đuôi xe để chuyển hướng khi đỗ sẽ khó khăn hơn.

Vận hành

Trọng tâm xe thấp, và trọng lượng xe nhẹ là yếu tố giúp Evo200 linh hoạt khi di chuyển trong phố. Công suất của động cơ là 1.500 W, cho tốc độ tối đa 70 km/h. Xe cho khả năng tăng tốc ấn tượng, đủ khỏe và cho tài xế cảm giác tự tin vượt an toàn các xe khác khi đi trong phố.

Ở chế độ Sport, trong những nước ga đầu, từ 0-20 km/h, gia tốc của xe không quá cao, từ 20-60 km/h, gia tốc của xe tăng mạnh và đều. Điều này giúp hạn chế tình trạng ga đầu quá vọt, khiến tài xế mất kiểm soát nếu không quen. Xe có chế độ Eco, khiến độ vọt của xe giảm để những người mới chạy xe điện dễ làm quen.

Evo200 có thể leo các dốc cầu, hầm tòa nhà một cách dễ dàng ngay cả khi có 2 người ngồi trên xe, nhưng tốc độ bị giảm đáng kể, chỉ 10-20 km/h tùy vào dốc. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng leo dốc tối đa là 20%, với 2 người ngồi trên xe nặng 65 kg. Thông thường các tòa nhà, trung tâm thương mại độ dốc sẽ không quá 15-20%.

Một điểm khác biệt lớn của Evo200 là khi thả ga không có hiện tượng bị gì máy như những dòng xe số, do phanh tái sinh của xe có lực hãm không cao, khiến xe gần như trôi tự do theo quán tính. Do đó tạo cảm giác đi nhanh, ga mượt và êm ái.

Tuy nhiên, khi xe trôi theo quán tính, không bị máy ghì, hệ thống phanh sẽ phải hoạt động tích cực hơn để khiến xe dừng. Nếu tăng giảm tốc độ liên tục, tài xế sẽ phải sử dụng phanh nhiều, khiến bộ phận phanh, bánh hao mòn nhanh hơn. Chính vì thế, các tài xế phải thường xuyên kiểm tra phanh và lốp khi sử dụng xe điện.

Sự êm ái của xe vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu. Khi cùng lưu thông với các phương tiện khác trên phố, xe gần như không hề phát ra tiếng động ngoại trừ lúc tài xế bấm còi, ngay cả lúc xi-nhan cũng không phát ra tiếng báo hiệu. Chính vì điều này có thể khiến các xe khác không nhận ra sự có mặt của chiếc xe điện, do đó cần chú ý nhiều hơn và ra hiệu kỹ khi muốn vượt xe khác.

Lốp Evo200 có kích thước nhỏ, chỉ 12-inch và tương đồng về kích thước lốp trước và sau (90/90-12), thông số này tương đương với lốp trước của mẫu Honda Lead. Xe cho cảm giác chạy ổn khi đường đẹp, nhưng khi đường ướt sẽ khiến độ tự tin của tài xế giảm vì độ bám của lốp không cao như những xe có kích thước lốp lớn hơn.

Điểm yếu trong vận hành của Evo200 là phuộc mềm, không dập tắt dao động nhanh khiến xe bị tình trạng bồng bềnh khi đi qua gờ giảm tốc, ổ gà. Hiện tượng này rõ hơn khi chở thêm hành khách.

Các tính năng khác

Xe được trang bị màn hình kỹ thuật số hiển thị các thông tin một cách rõ ràng, trực quan, như mức pin, số km di chuyển, tốc độ, chế độ lái... Phần màn hình này cho khả năng hiển thị tốt khi đi ngoài nắng, nhưng đèn nền có phần quá sáng vào buổi tối, đèn nền này không tắt được. Đèn xe cho tầm chiếu sáng chế độ cos không lớn, nhưng chế độ pha vùng sáng được mở rộng đáng kể.

Vị trí đặt các nút bấm trên xe không thuận tiện, đôi khi gây rối với người dùng. Ví dụ như phần nút đèn xi-nhan là loại gạt trái-giữa-phải đơn thuần, không phải là dạng bấm sâu để tắt như những xe máy thông thường khác. Có nghĩa rằng để tắt xi-nhan trên xe, tài xế phải gạt về hướng ngược lại, và đôi khi hành động này khiến vô tình kích hoạt xi-nhan trái hướng.

Hơn nữa, nút chuyển xế độ cos-pha, và nút chuyển chế độ lái Eco-Sport nằm ở vị trí xa tay lái, khiến tài xế phải với ngón cái để kích hoạt. Nút chuyển pha kích hoạt theo chiều ngang bằng công tắc gạt trái phải, còn nút chuyển chế độ lái dạng nút công tắc "bập bênh". Do đó tài xế sẽ hơi ngượng tay nếu có thói quen "đá pha" khi lái xe. Có thể nói các nút bấm trên xe chưa được đầu tư nhiều về mặt công thái học.

Cốp của xe có thể tích 22 lít, sâu nhưng không rộng, để vừa mũ bảo hiểm nhưng không để vừa laptop. Lưu ý bộ sạc sẽ chiếm 1/3 diện tích cốp nếu chủ xe đem theo. Cốp được trang bị hai móc bảo hiểm an toàn ở bên trong. Phía yếm xe có trang bị móc treo đồ.

Mức độ tiêu tốn pin trong điều kiện thực

Khi di chuyển với 2 người, tải trọng khoảng 125 kg kể cả đồ bên trong cốp, quãng đường chạy 50 km chỉ trong phố giờ cao điểm, xe bật chế độ Sport, tăng giảm tốc liên tục, nhiệt độ môi trường 32-34 độ C, vào cuối ngày xe tiêu tốn gần 50% pin. Như vậy Evo200 có thể được sử dụng thoải mái trong hai ngày mới cần đến sạc, trong trường hợp tài xế di chuyển 50 km một ngày. Pin của xe gắn liền ở thân, nên phải đậu xe gần ổ điện mới có thể sạc, chứ không thể tháo rời pin để sạc trong nhà.

Xe được công bố có thể chạy 200 km trong một lần sạc pin khi được thử nghiệm trong điều kiện tối ưu, nhưng dể đạt được mức này rất khó trong điều kiện thực.

Kết luận

Với mức giá bán 22 triệu đồng, Evo200 là mẫu xe điện đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển nội thành: không cần tốc độ cao, gọn, nhẹ, tăng tốc nhanh. Đây là một phương tiện thay thế xe chạy xăng đáng cân nhắc vì cho khả năng di chuyển lớn, phù hợp với dân văn phòng, học sinh, sinh viên với nhu cầu đi làm, đi học, đi mua sắm hằng ngày.

Xe phù hợp với điều kiện mặt đường đẹp trong thành phố, không phù hợp với các đường xấu như sỏi đá, đường đất nhiều ổ gà. Khi trời mưa tài xế cần chú ý hơn khi điều khiển Evo200, vì xe không được trang bị phanh ABS.

Tân Phan