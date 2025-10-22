VinFast đào tạo hơn 3.000 kỹ thuật viên ôtô, xe máy điện

Hãng xe điện Việt Nam tổ chức loạt chương trình đào tạo miễn phí, nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao trên thị trường.

Các chương trình đào tạo nhân sự kỹ thuật được VinFast triển khai trên toàn quốc, quy mô dự kiến 2.000 kỹ thuật viên ôtô và 1.200 kỹ thuật viên cho ngành xe máy điện. Các học viên được hãng tài trợ 100% học phí, trả lương trong quá trình học việc, cung cấp chỗ ở, hỗ trợ sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo. Sau khi kết thúc khóa học, VinFast sẽ hỗ trợ học viên sắp xếp việc làm phù hợp chuyên môn.

Các chương trình đào tạo được VinFast thiết kế chuyên sâu, tập trung vào công nghệ ôtô, xe máy điện và các dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu. Thời gian đào tạo kéo dài trong 1-2 tháng, gồm lý thuyết và thực hành tại nhà máy VinFast Hải Phòng và các xưởng dịch vụ.

Kỹ thuật viên tại một xưởng dịch vụ VinFast. Ảnh: VinFast

Chương trình này hiện đã triển khai và hoàn tất tuyển dụng, đào tạo gần 400 kỹ thuật viên đầu tiên, sẵn sàng tham gia các xưởng dịch vụ VinFast toàn quốc. Theo kế hoạch, hãng xe điện Việt Nam sẽ đào tạo trung bình 500 kỹ thuật viên một tháng, nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các xưởng dịch vụ hiện nay và sẽ mở rộng trong tương lai.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh - marketing VinFast toàn cầu cho biết, hãng đang mở rộng mạng lưới xưởng dịch vụ, tăng tốc độ phổ cập xe điện, nên cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu. "Chương trình tuyển dụng, đào tạo miễn phí góp phần giải bài toán này, đồng thời là cách VinFast chung tay đóng góp cho ngành công nghiệp ôtô, xe máy tại Việt Nam, sẵn sàng cho kỷ nguyên giao thông điện hóa toàn cầu", bà nói.

Quang Anh