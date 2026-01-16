VinFast cùng 30 trường chuẩn hóa chương trình đào tạo kỹ sư ôtô điện

VinFast hợp tác với 30 trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật nhằm chuẩn hóa chương trình, giáo trình trong lĩnh vực sản xuất và sửa chữa ô tô điện.

Theo thỏa thuận hợp tác, đơn vị sẽ cùng các trường như trường Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách Khoa TP HCM, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên... triển khai mô hình đào tạo song hành "Thực học - Thực nghiệm". Mục tiêu chung các bên cùng hướng đến là xây dựng nền móng nhân sự vững chắc cho ngành công nghiệp ô tô điện quốc gia.

Để đảm bảo đồng bộ và nhất quán trong quá trình giảng dạy từ lý thuyết đến thực hành, VinFast tài trợ cho mỗi trường hai xe ô tô điện, cùng với các thiết bị thực hành và giáo trình đào tạo kỹ thuật sửa chữa chính hãng. Công ty cũng triển khai chương trình đào tạo chuyển giao "Train-the-Trainer" cho đội ngũ giảng viên của các trường để cập nhật các công nghệ pin, hệ thống truyền động và phần mềm chẩn đoán mới nhất.

VinFast hợp tác với 30 trường đào tạo các ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Điện - Điện tử. Ảnh: VinFast

Trong quá trình hợp tác, VinFast sẽ hỗ trợ các trường xây dựng và đưa module "Kỹ thuật sửa chữa cơ bản ôtô điện VinFast" vào chương trình đào tạo chính quy (bắt buộc hoặc tự chọn). Sinh viên thực hành nội dung đào tạo thường xuyên trên xe thật, từ đó, có thể nắm vững lý thuyết, có kỹ năng thực chiến trên ghế nhà trường, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các trường tham gia hợp tác cùng VinFast được hỗ trợ cung cấp vị trí thực tập, kiến tập tại xưởng dịch vụ, nhà máy của đơn vị. Sinh viên xuất sắc tham gia chương trình đào tạo hợp tác sẽ được VinFast ưu tiên tuyển dụng sau khi ra trường, đồng thời, tạo điều kiện tham gia các cuộc thi, dự án nghiên cứu, sáng kiến liên quan đến công nghệ xe điện.

Đại diện VinFast và các trường ký kết hợp tác. Ảnh: VinFast

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ, thông qua hợp tác với 30 trường đại học, cao đẳng hàng đầu về kỹ thuật ô tô, công ty mong muốn kiến tạo hệ sinh thái đào tạo bài bản, nơi sinh viên tiếp cận với những công nghệ xe điện tiên tiến từ trong giảng đường.

"Không chỉ đáp ứng nhu cầu đang tăng trưởng từng ngày tại thị trường trong nước, việc hợp tác đào tạo ra một thế hệ kỹ sư mới có trình độ, tay nghề cao cũng là cách VinFast chung tay tạo ra nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô điện Việt Nam", bà nói thêm.

Theo đó, sau ký kết hợp tác, các đơn vị có thể mở ra cơ hội nghề nghiệp cho hàng chục nghìn sinh viên chuyên ngành kỹ thuật trên toàn quốc. Các cơ sở sản xuất, dịch vụ hậu mãi của VinFast có thể bổ sung một lớp kỹ sư kế cận được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ của thương hiệu ô tô Việt Nam.

Nhật Lệ