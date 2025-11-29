VinFast có xưởng dịch vụ thứ 350 tại Việt Nam

Xưởng dịch vụ thứ 350 của VinFast đặt tại Bắc Ninh, giúp hãng xe Việt Nam sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất cả nước, hôm 29/11.

VinFast khai trương xưởng dịch vụ đặt tại Từ Sơn (Bắc Ninh), thuộc đại lý 3S VinFast Lộc Linh, tổng diện tích 4.500 m2, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu của hãng ở thị trường trong nước. Hãng này đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm sẽ vận hành 400 xưởng dịch vụ toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe điện.

Khu vực sửa chữa tại xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh. Ảnh: VinFast

Theo đó, xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh sở hữu trang thiết bị hiện đại bậc nhất trong hệ thống của hãng, gồm máy chẩn đoán lỗi, hiệu chỉnh lái 3D, hiệu chỉnh lực phanh, dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện môi trường... Xưởng này có năng lực bảo dưỡng tối đa 100 xe một ngày, nhằm đón đầu xu hướng sử dụng xe điện ngày càng tăng.

Cột mốc gần nhất ở mảng dịch vụ của VinFast là cuối năm 2024, khi hãng công bố có 200 xưởng dịch vụ toàn quốc, tiến tới tăng gấp đôi vào cuối năm nay. Trong số 350 xưởng hiện tại của VinFast, có nhiều xưởng và showroom được chuyển đổi từ các cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe động cơ đốt trong của nhiều hãng xe nước ngoài.

Khu vực tiếp nhận dịch vụ tại xưởng VinFast. Ảnh: VinFast

Một chuyên gia trong ngành đánh giá, đây là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ xe xăng, dầu sang xe điện tại thị trường Việt Nam, đồng thời VinFast cũng nhận được sự tin tưởng, đồng lòng từ các chủ đầu tư đại lý toàn quốc.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết, hãng liên tục xác lập kỷ lục bán hàng thời gian qua, khiến nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe sẽ tăng cao trong thời gian tới. "Chúng tôi cam kết đồng hành đối tác đại lý, mở rộng mạng lưới và nâng cấp chất lượng dịch vụ, hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dùng. Từ chiến lược đó, VinFast sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xe điện, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam", bà nói.

Kỹ thuật viên VinFast tại một xưởng dịch vụ. Ảnh: VinFast

VinFast sở hữu hai nhà máy sản xuất và lắp ráp tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, đi kèm các tổng kho phụ tùng ở cả ba miền, mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ phủ khắp toàn quốc. Hiện, VinFast là hãng xe duy nhất cam kết cung cấp phụ tùng chính hãng trong tối đa 24 giờ tại Việt Nam. Đồng thời, hãng này cũng tiên phong áp dụng chính sách hỗ trợ tiền mặt cho chủ xe nếu thời gian sửa chữa kéo dài hơn cam kết.

Tại các xưởng dịch vụ VinFast, chủ xe cần sửa chữa pin hoặc động cơ sẽ được hãng cho mượn pin hoặc hỗ trợ xe thay thế trong thời gian chờ đợi.

Quang Anh