VinFast chiếm lĩnh thị trường ôtô, xe máy điện

Doanh số mảng ôtô của VinFast bỏ xa các đối thủ như Toyota, Hyundai, còn mảng xe máy xếp thứ ba sau Honda, Yamaha.

Đánh chiếm thị phần lớn nhất ở hầu hết các phân khúc phổ thông, hướng đến khách mua xe lần đầu dùng cá nhân hoặc kinh doanh dịch vụ, VinFast đang là một thế lực lớn ở mảng ôtô lẫn xe máy tại Việt Nam. Hãng hiện chỉ bán các sản phẩm thuần điện.

Mảng ôtô

Năm 2022, Toyota Việt Nam lập kỷ lục ngành xe Việt Nam với doanh số 91.115 xe. Cho đến trước 2025, cột mốc này chưa có hãng nào thiết lập được.

9 tháng đầu 2025, VinFast bán 103.884 xe ở thị trường Việt, xô đổ kỷ lục của Toyota. Trong 30 năm qua, chưa có một hãng xe nào chạm đến mức 100.000 xe bán ra trong một năm. Doanh số của VinFast là chưa có tiền lệ và sẽ gia tăng khi 2025 còn 3 tháng.

Hãng xe Việt đã đứng đầu thị phần ngành xe trong nước từ 2024. Đến 2025, ưu thế ngày càng áp đảo các đối thủ. Toyota là hãng bán nhiều xe thứ hai thị trường, mức lũy kế sau 9 tháng qua đạt 48.126 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của VinFast hơn gấp đôi Toyota và bỏ xa phần còn lại.

Hãng xe Việt hiện thống trị thị phần ở các phân khúc như mini-SUV với VF 3, CUV cỡ A+ với VF 5. Điều tương tự ở nhóm xe CUV cỡ B nhờ VF 6. Dòng xe đa dụng 7 chỗ Limo Green hướng đến khách hàng chạy dịch vụ có tháng bán hàng đầu tiên trong (tháng 9) với 2.120 xe, dẫn đầu phân khúc MPV nói chung.

Ôtô VinFast trưng bày tại một sự kiện lái thử dành cho khách hàng ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Đóng góp lớn nhất cho doanh số của VinFast là dòng VF 3 với lượng 31.386 xe, tính đến tháng 9. Không một sản phẩm nào trong một năm ở thị trường Việt từng đạt mức bán như mẫu xe của VinFast.

Sức mạnh áp đảo của một thương hiệu nội địa như VinFast có điểm giống với hãng Perodua ở nước láng giềng Malayia. Tính đến tháng 9, Perodua bán 255.094 xe, dẫn đầu thị trường nước này, hơn gấp đôi hãng xe xếp thứ hai - Proton (110.150 xe) cũng là một thương hiệu nội địa và gần ba lần Toyota (90.871 xe), theo Paultan.

Malaysia hiện vượt Indonesia trở thành thị trường tiêu thụ ôtô mới nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Việt Nam xếp thứ tư sau hai nước này và Thái Lan.

Mảng xe máy

VinFast mới công bố doanh số mảng xe máy điện, đạp điện nửa đầu 2025 trên toàn cầu ở mức 114.484 xe. Hầu hết doanh số mảng xe hai bánh của hãng đều đến từ Việt Nam và thuộc dòng xe máy. Ở các thị trường nước ngoài, VinFast hiện chỉ bán mẫu xe đạp trợ lực điện Drgnfly tại Mỹ.

Giả sử doanh số kể trên của VinFast tại Việt Nam, hãng chen chân vào nhóm các thương hiệu xe máy bán chạy nhất. Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 5 thành viên của tổ chức này là Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM bán 1.284.291 xe. Riêng Honda bán 1.108.793 xe, chiếm khoảng 86% thị phần. Mức còn lại 175.498 chia cho 4 thành viên khác.

Theo Motorcycles Data, thị phần VinFast hiện đứng thứ ba thị trường sau Honda và Yamaha, số liệu lũy kế đến tháng 8. Còn tính riêng mảng xe máy điện, VinFast là hãng dẫn đầu. Doanh số sau 8 tháng của Honda và VinFast tăng lần lượt 6,3% và 447% (nhiều gấp 5 lần) so với cùng kỳ năm ngoái. Còn Yamaha giảm 8,6%.

Mẫu xe máy điện Evo Grand trưng bày tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

VinFast đặt mục tiêu bán khoảng 1,5 triệu xe máy điện trong 2026 thông qua hơn 600 nhà phân phối trên cả nước. So với doanh số năm 2024 của Honda khoảng 2,14 triệu xe, mục tiêu doanh số của hãng Việt tương đương 70% đối thủ. Đồng thời xếp thứ hai thị trường, lớn hơn hãng xe lâu đời là Yamaha. Toàn thị trường Việt trong 2024 tiêu thụ khoảng 2,65 triệu xe, tức doanh số Yamaha cao nhất không quá 51.000 chiếc.

Doanh số mảng xe máy điện của VinFast tăng nhanh nhờ các chương trình ưu đãi dồn dập cho khách mua xe, đặc biệt tại các thị trường tiêu thụ lớn nhất như Hà Nội, TP HCM. Hiện Honda và Yamaha mới chỉ bán một sản phẩm xe máy điện ra thị trường. Đối thủ lớn nhất của VinFast là Yadea, hãng xe Trung Quốc hiện sở hữu hai nhà máy ở Bắc Giang.

Nền tảng kinh doanh dịch vụ hành khách, vận hành bằng ôtô, xe máy - Xanh SM chỉ sử dụng xe VinFast là một trong những trợ lực lớn thúc đẩy doanh số cho hãng này. Bên cạnh đó, nhờ mạng lưới trạm sạc lớn nhất Việt Nam, chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ôtô điện (tất cả các hãng) cũng kích thích người dân chuyển sang xe điện, đặc biệt xe VinFast.

Phạm Trung