VinFast chiếm hơn 33% thị phần ôtô tại Việt Nam

Hết quý I, doanh số ôtô VinFast tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ 2025, đạt 53.684 xe, dẫn đầu toàn ngành.

Mức doanh số trên của VinFast, thương hiệu chỉ bán xe điện, chiếm khoảng 40% thị phần thị trường xe nói chung. Đây là con số cao nhất mà một hãng từng thiết lập tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Năm 2025, hãng Việt cũng dẫn đầu doanh số toàn ngành, thị phần chiếm gần 29%.

Sức ảnh hưởng của VinFast bao trùm lên ngành xe Việt đầu 2026 khi các sản phẩm giá phổ thông, tiếp cận người mua lần đầu, kinh doanh dịch vụ đều thuộc hàng bán chạy nhất phân khúc. Trong nhóm 10 mẫu xe có doanh số cao nhất sau quý I, VinFast chiếm 5 sản phẩm. Riêng tháng 3, hãng Việt chiếm đến 7 vị trí trong nhóm 10 xe bán chạy nhất.

Limo Green, mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam sau quý I/2026, tại VnMS 2025, sự kiện do VnExpress tổ chức, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nhạn

VF 3, VF 5, VF 6, Limo Green và VF MPV 7 sở hữu doanh số vượt trội so với các đối thủ, đồng thời giúp VinFast bỏ xa các hãng xếp sau như Toyota (16.885 xe), Hyundai (13.498 xe). Không chỉ dẫn đầu xu hướng mua sắm xe điện, VinFast còn là động lực tăng trưởng chính của thị trường nói chung.

Kết thúc quý I, toàn ngành ôtô Việt bán ra 162.041 xe, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ 2025. Tháng 3 là tháng đầu tiên thị trường lấy lại nhịp tăng trưởng doanh số sau hai lần giảm liên tục trước đó.

Giống VinFast, hầu hết các hãng xe trên thị trường đều tăng doanh số trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hyundai bán tổng cộng 13.498 xe sau ba tháng, tăng gần 18% so với cùng kỳ 2025. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và các hãng nhập khẩu cũng có kết quả tương tự khi bán 94.857 xe, tăng 31%.

Trừ Peugeot và Honda, tất cả các hãng thuộc VAMA đều tăng trưởng dương. Kia, thương hiệu Hàn giảm doanh số liên tục hai năm gần đây, có khởi đầu 2026 tích cực khi bán hơn 8.000 xe, tăng 30% so với cùng kỳ 2025.

Các chương trình giảm giá, khuyến mãi bằng nhiều hình thức như tiền mặt, lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu, phụ kiện... từ các hãng giúp thị trường phục hồi sức mua trong tháng 3. Đây cũng là thông lệ của thị trường nhiều năm qua sau quãng nghỉ Tết.

Thị trường ôtô trong tháng 4 được các chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục sôi động khi hoạt động khuyến mãi vẫn được duy trì đều đặn tại đại lý. Nhiều hãng đang triển khai các sự kiện lái thử, tiếp cận khách hàng mục tiêu ở nhiều địa điểm trên cả nước. Bên cạnh đó, hàng loạt mẫu xe mới cả phổ thông lẫn hạng sang đã ra mắt tháng 3 sẽ bán hàng trong tháng 4.

Thành Nhạn