VinFast chiếm 85% thị phần MPV cỡ trung

Tổng doanh số Limo Green và VF MPV 7 đạt hơn 16.000 xe sau quý I, giúp VinFast thống trị thị phần xe đa dụng giá dưới một tỷ đồng.

Tháng 3, VinFast lại tạo nên tâm điểm chú ý khi mức bán ra của hai mẫu xe thuần điện 7 chỗ là Limo Green và VF MPV 7 gấp 2-3 lần các đối thủ chạy xăng. Sức hút vượt trội của bộ đôi xe đa dụng này gần như thiết lập một cuộc chơi riêng cho VinFast, thương hiệu đến sau nhưng đang đảo lộn hoàn toàn trật tự từng có.

VinFast Limo Green, mẫu xe thuần kinh doanh dịch vụ, bán 6.795 xe trong tháng 3, tăng gần 4 lần so với tháng liền kề. Phiên bản chung nền tảng, cao cấp hơn, hướng đến khách gia đình là VF MPV 7 bán 2.521 xe, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước.

Tổng lượng bán của bộ đôi xe 7 chỗ đạt hơn 16.157 xe sau quý I, chiếm đến 85% thị phần phân khúc MPV cỡ trung giá dưới một tỷ đồng tại Việt Nam (18.992 xe). Không còn là VF 3, Limo Green đang là mẫu xe ăn khách nhất của thương hiệu VinFast.

Nhiều tháng qua, doanh số Limo Green (749 triệu đồng) duy trì ở mức cao "ngất ngưởng" so với các mẫu chạy xăng vì đặc thù xe kinh doanh dịch vụ, giá rẻ hơn nhiều Hyundai Custin (820-974 triệu đồng), Toyota Innova Cross ( 730-960 triệu đồng). Nhu cầu lớn từ các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải đang giúp mẫu xe 7 chỗ của VinFast có đầu ra ổn định. Chính sách miễn phí sạc từ hãng, miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ, chi phí vận hành rẻ và các ưu đãi về giá từ đại lý đang hậu thuẫn thêm cho sức hút của Limo Green lẫn VF MPV 7.

VF MPV 7 tại Việt Nam.

VF MPV 7 (819 triệu đồng) là đối thủ đồng cân, đồng lạng hơn Limo Green khi so sánh với hai sản phẩm Nhật, Hàn. Doanh số của mẫu xe VinFast cũng vượt trội. Nếu không tính bản chuyên dùng chạy dịch vụ, doanh số VF MPV chiếm hơn 50% thị phần phân khúc.

Ở mảng xe xăng, Toyota Innova Cross vẫn là cái tên ăn khách nhất. Trong tháng 3, số lượng khách mua bản hybrid của Innova Cross nhiều hơn bản máy xăng. Điều này đến từ việc giảm giá 45 triệu đồng của hãng Nhật cho bản hybrid từ giữa tháng 2, nguồn cung tốt hơn sau Tết Nguyên đán.

Với Hyundai Custin, doanh số lũy kế 316 xe sau quý I cho thấy sự hụt hơi thấy rõ so với các đối thủ. Mẫu xe đa dụng của Hyundai đã nhiều năm không nâng cấp phom dáng lẫn trang bị. Điều này phần nào khiến sức hút của Custin dần phai nhạt khi ngoài cạnh tranh của Toyota, thị trường hiện có thêm nhiều lựa chọn, đặc biệt xe thuần điện của VinFast và các sản phẩm từ thương hiệu Trung Quốc.

Phân khúc MPV cỡ trung còn nhiều sản phẩm như MG G50, BYD M6, GAC M6 Pro nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

