VinFast bán hơn 175.000 ôtô điện năm 2025

Hãng xe Việt Nam lập kỷ lục doanh số toàn thị trường, khi bàn giao 175.099 ôtô điện các loại trong năm 2025, giữ vị thế số một trong 15 tháng liên tiếp.

Tháng 12/2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục mà một hãng xe từng đạt được trong một tháng tại thị trường trong nước, với 27.649 ôtô điện VinFast đến tay người dùng. Cả năm 2025, VinFast bán tổng cộng 175.099 chiếc, tiếp tục dẫn đầu thị trường năm thứ hai liên tiếp.

Năm ngoái, VinFast bàn giao hơn 87.000 xe các loại, xếp sau là Toyota hơn 68.000 xe và Hyundai Thành Công 67.168 xe.

Dàn xe điện VF 8 của một CLB người sử dụng tại Hà Nội. Ảnh: VinFast

Mức doanh số của VinFast trong 2025 gần gấp đôi hãng đứng sau thuộc VAMA, cho thấy xu hướng người Việt ưa chuộng các dòng xe thuần điện, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng xe điện cao bậc nhất thế giới. Hiện, doanh số 2025 của các dòng xe VinFast góp mặt ở hầu hết phân khúc, như cỡ nhỏ VF 3 (44.585 chiếc), VF 5 (43.913 chiếc), VF 6 (23.291 chiếc); đến các dòng SUV cỡ trung và lớn như VF 7 (9.653 chiếc), VF 8, VF 9 và dòng xe sang Lạc Hồng.

Ở phân khúc xe Green dành cho kinh doanh dịch vụ, Limo Green dẫn đầu doanh số với 27.127 chiếc, Herio Green 12.568 chiếc, đóng góp tích cực vào thành tích chung của VinFast tại Việt Nam. Đặc biệt, Limo Green dù bàn giao từ tháng 8, nhưng nhanh chóng trở thành mẫu bán chạy nhất phân khúc MPV 7 chỗ trong nước. Riêng tháng 12/2025, có 10.981 chiếc Limo Green đến tay người dùng.

VF 3 là dòng xe bán chạy nhất của VinFast trong 2025. Ảnh: VinFast

Sức bán trong tháng 12/2025 của VinFast cũng duy trì ổn định ở các phân khúc của VF 5 (5.435 xe), VF 3 (3.925 xe), VF 6 (3.541 xe) và VF 7 với 1.361 xe được bàn giao. Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu cho biết, doanh số năm 2025 của VinFast cao gấp đôi năm trước, cho thấy vai trò tiên phong, dẫn dắt toàn ngành của hãng, đặc biệt ở xu hướng giao thông xanh. "Với sự ủng hộ ngày càng tăng của người dân, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia đi đầu khu vực và thế giới về tốc độ chuyển đổi sang xe điện", bà Trang cho biết.

Thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng mạng lưới dịch vụ hậu mãi, hạ tầng trạm sạc nhằm hỗ trợ người sử dụng xe điện. Hiện, hãng này dẫn đầu thị trường với hệ thống 400 xưởng dịch vụ, hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp tỉnh, thành phố cả nước.

Dòng xe sang Lạc Hồng 900 LX tại Triển lãm Vietnam Mobility Show, diễn ra cuối tháng 12 tại Hà Nội. Ảnh: VinFast

Hiện, VinFast khởi động chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", ưu đãi "mua xe 0 đồng" áp dụng cho các dòng ôtô, xe máy điện của hãng. Các dòng xe phổ thông được ưu đãi 6-10% giá bán, miễn phí sạc pin tại trạm V-Green toàn quốc, đến hết 30/6/2027 với ôtô và 31/5/2027 cho xe máy.

Quang Anh