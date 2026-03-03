VinFast bán hai mẫu xe sang Lạc Hồng mới trong 2027

VinFast sẽ bán mẫu Lạc Hồng 800S và 900S trong 2027, đồng thời hoàn thiện quy hoạch dải sản phẩm ba thương hiệu gồm xe sang, xe cá nhân và dịch vụ.

VinFast công bố quy hoạch các thương hiệu, dải sản phẩm của hãng và ra mắt hai mẫu hạng sang Lạc Hồng 800S và 900S hôm 3/3. Theo đó, thương hiệu Lạc Hồng định vị phân khúc hạng sang, VF là dòng xe cá nhân và Green thuộc phân khúc xe dịch vụ.

Trong đó, Lạc Hồng có ba dòng xe gồm 900 LX (đã ra mắt), 900S và 800S sẽ bán trong năm 2027. VF gồm các mẫu từ VF 3 đến VF 9, cùng chiếc VF MPV 7. Green được phát triển riêng cho mục đích vận tải, kinh doanh dịch vụ, gồm các mẫu Limo, Herio, Nerio và Minio.

Thiết kế ngoại thất dòng xe Lạc Hồng 800S. Ảnh: VinFast

Thương hiệu xe sang Lạc Hồng

VinFast định vị Lạc Hồng là thương hiệu ở đẳng cấp cao nhất của hãng, lấy cảm hứng từ cội nguồn dân tộc Việt. Theo hãng này, mẫu 800S mang phong cách lịch lãm dành cho người lái, còn 900S cao cấp hơn, hướng đến phục vụ chủ nhân ở hàng ghế sau.

Thiết kế ngoại thất dòng xe Lạc Hồng 900S. Ảnh: VinFast

Cả hai mẫu hạng sang mới của Lạc Hồng đều sở hữu nhận diện độc đáo. Mặt ca-lăng là những nan thẳng mang ý niệm từ hình ảnh cây tre Việt Nam. Logo cánh chim tượng trưng cho chim Lạc. Thiết kế ngoại thất và nội thất phản ánh các biểu tượng của người Việt như hoa văn Trống Đồng, hình ảnh ruộng bậc thang, đan xen các vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý và mạ vàng thật.

Một số tính năng được hãng tiết lộ trên bộ đôi xe sang gồm: ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động, hệ thống giải trí cao cấp... Lạc Hồng 900S có vách kính riêng giữa khoang lái và hành khách, trần sao, máy chiếu cỡ lớn và bàn làm việc riêng tư. Hai mẫu xe dự kiến trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần, có thể lắp ba động cơ, tổng công suất đến 460 kW.

Nội thất Lạc Hồng 900S sở hữu nhiều vật liệu cao cấp. Ảnh: VinFast

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh ôtô VinFast toàn cầu cho biết, việc quy hoạch ba dòng xe Lạc Hồng, VF và Green là bước đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của hãng. Theo bà, hai mẫu xe Lạc Hồng mới là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và sản xuất của VinFast.

Hiện, VinFast có hơn 15 mẫu ôtô điện các loại, dẫn đầu doanh số thị trường trong nước 16 tháng liên tiếp. Năm ngoái, hãng xe Việt Nam đạt kỷ lục doanh số 175.099 xe bán ra.

Quang Anh