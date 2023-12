VinFast bàn giao lô VF 6 đầu tiên

Những chiếc VF 6 đầu tiên được bàn giao đến người dùng theo số thứ tự đặt cọc, bắt đầu từ 30/12.

Sau hơn 2 tháng mở đặt cọc, VinFast bàn giao những chiếc VF 6 đầu tiên đến tay người dùng tại Hà Nội và TP HCM. Theo VinFast, hãng đã nhận hàng nghìn đơn đặt cọc từ người dùng, giao xe dựa theo số thứ tự ghi nhận trên hệ thống.

Những người dùng đầu tiên nhận bàn giao VinFast VF 6 tại Hà Nội.

Bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast thị trường Việt Nam cho biết, VF 6 là mẫu xe điện thứ 5 được hãng bàn giao theo đúng kế hoạch, có nhiều ưu điểm so với xe động cơ đốt trong. "VF 6 có giá lăn bánh hấp dẫn, chi phí vận hành rẻ nhất phân khúc, hướng đến nhóm khách gia đình hiện đại", bà Trang cho biết. "Việc thương mại hóa thành công dải sản phẩm ôtô điện từ phân khúc A đến E trong 2 năm đã khẳng định năng lực của hãng".

VF 6 có kích thước dài, rộng, cao (mm) tương ứng 4.238 x 1.820 x 1.594 và chiều dài cơ sở 2.730 mm. So với các đối thủ chạy xăng, chiều dài VF 6 ngắn hơn, chiều rộng rộng hơn, trong khi chiều cao nhỉnh hơn Creta và thấp hơn HR-V. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của VF 6 hơn các đối thủ.

Xe bán ra hai phiên bản gồm Base giá 675 triệu đồng và Plus giá 765 triệu đồng (chưa gồm giá pin). Mua kèm pin, giá xe tăng thêm 90 triệu đồng, tức bản Base 765 triệu đồng và bản Plus 855 triệu đồng.

Các tuỳ chọn màu sắc trên VinFast VF 6.

VinFast trang bị cho VF 6 một môtơ điện ở trục trước. Bản Base công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Bản Plus công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, mạnh nhất so với các dòng gầm cao cỡ B tại Việt Nam. Pin hai bản này do VinES sản xuất, dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus.

Ra mắt từ cuối tháng 9, VinFast VF 6 cho thấy lợi thế về công nghệ so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc gầm cao cỡ B. Tại thời điểm giao, mẫu xe điện được tích hợp sẵn 6 tính năng cho hệ thống trợ lái cơ bản. Dự kiến đầu 2024, hãng sẽ bổ sung các tính năng ADAS khác thông qua cập nhật phần mềm từ xa miễn phí như: hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp...

Ngoài ra, VF 6 có gói dịch vụ thông minh VF Connect, nổi bật với các tính năng như: thiết lập – theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo, giải trí gia đình và văn phòng... Đại diện hãng cho biết, so với các dòng xe xăng trước đây, ôtô thuần điện khác biệt nhờ các tính năng có thể nâng cấp, bổ sung theo thời gian, giúp xe thông minh hơn, mang đến trải nghiệm mới cho người dùng.

Tương tự các mẫu ôtô điện khác của VinFast, VF 6 được áp dụng những chính sách hậu mãi bao gồm: bảo hành xe chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), bảo hành pin 8 năm không giới hạn số km, dịch vụ Cứu hộ 24/7, dịch vụ Sửa chữa lưu động (Mobile Service), dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging)... VF 6 cũng sẽ được hỗ trợ đặc biệt khi có sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất, hãng cam kết mua lại xe đã qua sử dụng sau 5 năm.

Cùng với việc bàn giao VF 6 tại Việt Nam, VinFast sẽ ra mắt thị trường quốc tế mẫu miniEV VF 3 và trưng bày một mẫu xe ý tưởng hoàn toàn mới tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2024 diễn ra từ ngày 9/1 - 12/1/2024 tại Las Vegas (Mỹ).

Quang Anh

Ảnh: VinFast