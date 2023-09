VinFast bàn giao 9.500 xe trong quý II

Doanh số bán tăng vọt trong quý II nhờ bàn giao xe cho Công ty cho thuê ôtô điện GSM, bên mua phần lớn xe của VinFast.

VinFast Auto (VFS), công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa có báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) thông tin về tình hình hoạt động trong quý II.

Theo đó, VinFast ghi nhận tổng doanh thu lên 334,1 triệu USD, gấp bốn lần so với quý đầu năm. Kết quả này nhờ vào việc bàn giao ôtô điện cao kỷ lục, đạt hơn 9.500 xe, gấp hơn 5 lần so với quý I năm nay.

Báo cáo gửi SEC cũng tiết lộ, người mua xe lớn nhất của VinFast là Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh GSM - công ty cho thuê ôtô, xe máy điện và cung cấp dịch vụ taxi điện được ông Phạm Nhật Vượng thành lập tháng 3 năm nay. GSM đã nhận khoảng 7.100 ôtô điện từ VinFast tính tới cuối quý II. Trước đó, GSM đã ký thỏa thuận mua 200.000 xe máy điện và 30.000 ôtô điện từ VinFast.

Số lượng xe máy điện đã bàn giao trong quý II là 10.182 xe, cũng tăng 4% so với ba tháng đầu năm nay. Tính đến ngày 30/6, VinFast có 122 showroom cho ôtô điện trên toàn cầu và 245 showroom, xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Nhờ doanh số bán xe điện tăng mạnh, tổng doanh thu bán xe của VinFast cũng gấp gần 5 lần so với quý I, đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD).

Lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.715 tỷ đồng, tăng 7,5% so với quý II năm trước nhưng giảm gần 30% so với quý đầu năm. Lỗ ròng của nhà sản xuất xe điện này ghi nhận ở mức 12.535 tỷ đồng (526,7 triệu USD), giảm 8,2% so với quý II/2022 và giảm 11,2% so với quý I năm nay.

Về hoạt động kinh doanh, VinFast đã công bố chiến lược mở rộng sang các thị trường Indonesia, Malaysia, Ấn Độ và các quốc gia Trung Đông. Hiện VinFast hoạt động chính tại ba thị trường: Việt Nam, Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) và châu Âu (Pháp, Hà Lan, Đức).

Theo VinFast, việc mở rộng hoạt động sang các nước châu Á khác sẽ là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu của hãng.

Trong tài liệu gửi SEC, VinFast đã xác định Indonesia nằm trong nhóm thị trường tiềm năng quan trọng để thành lập các cơ sở sản xuất xe điện và pin do chi phí tương đối thấp và nguồn nguyên liệu thô sẵn có.

Dựa trên đánh giá của VinFast về cơ hội ở Indonesia, mục tiêu đầu tư sơ bộ lên tới khoảng 1,2 tỷ USD trong dài hạn. Mục tiêu bao gồm khoảng 150 đến 200 triệu USD dự kiến thành lập một nhà máy CKD với công suất sản xuất khoảng 30.000-50.000 ôtô mỗi năm và mục tiêu bắt đầu sản xuất không muộn hơn năm 2026.

VinFast hiện là nhà sản xuất xe điện có dải sản phẩm đa dạng hàng đầu thế giới, với 7 mẫu ôtô điện từ minicar cho đến SUV cỡ lớn, 9 mẫu xe máy điện từ phổ thông đến cao cấp, xe buýt điện, xe đạp điện, trạm sạc và các giải pháp năng lượng tiên tiến từ hệ sinh thái Vingroup.

Minh Sơn