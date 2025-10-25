VinFast bác thông tin bán xe điện gấp gọn giá 286.000 đồng

VinFast cảnh báo hiện tượng lừa đảo, mạo danh hãng thông qua mạng xã hội, phủ nhận thông tin về mẫu xe điện gấp gọn giá vài trăm nghìn đồng.

Thông tin về "xe điện gấp gọn VinFast giá 286.000 đồng" lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội những ngày qua được đại diện VinFast phủ nhận, hôm 25/10. Theo hãng xe điện Việt Nam, thông tin về dòng xe trên là sai sự thật, VinFast không phát triển dòng sản phẩm này, cũng như không liên quan các fanpage đăng tải nội dung thông tin trên.

Giao diện fanpage chính thức do VinFast vận hành. Ảnh: chụp màn hình

"VinFast chỉ vận hành 2 fanpage cho mảng ôtô và xe máy điện, một kênh diễn đàn và một website chính thức tại Việt Nam", đại diện hãng nói. "Các trường hợp giả mạo hãng, đại lý và các nhà phân phối chính hãng đều nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi".

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền thông tin giả mạo với nội dung VinFast bán dòng xe điện gấp gọn giá vài trăm nghìn đồng, thu hút lượng lớn người quan tâm và tương tác. Khi người dùng nhắn tin tìm hiểu sản phẩm, các trang giả mạo trên dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân, hoặc đặt cọc, chuyển tiền để "nhận ưu đãi" thông qua các ứng dụng nhắn tin.

Hiện, VinFast đã báo cáo (report) các fanpage giả mạo tới Facebook, yêu cầu can thiệp để xử lý, đồng thời khuyến cáo người dùng cẩn trọng trước các thông tin chưa được hãng xác thực. Hãng xe cũng kêu gọi người dùng khi phát hiện hành vi mạo danh, hoặc là nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến, cần sử dụng chức năng báo cáo trang và bài viết, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để nhận hỗ trợ.

Fanpage ôtô điện do VinFast vận hành. Ảnh: chụp màn hình

Việc giả mạo các hãng xe, thương hiệu lớn không hiếm trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Gần như mỗi năm, Toyota, Honda hay nhiều hãng xe cũng lên tiếng cảnh báo người dùng về hành vi này, đặc biệt nở rộ trong giai đoạn cao điểm mua sắm xe, ưu đãi, khuyến mãi... dịp cuối năm.

VinFast khuyến cáo, người dùng khi có nghi vấn hoặc cần xác minh thông tin về các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, mua sắm xe, đặt cọc... cần truy cập các trang thông tin chính thức của hãng, hoặc liên hệ hotline: 1900 23 23 89.

Quang Anh