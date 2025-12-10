VinEyes ứng dụng công nghệ tiên tiến trong điều trị nhãn khoa

Bệnh viện Quốc tế VinEyes ứng dụng công nghệ và quy trình chuẩn quốc tế thông qua hệ thống thiết bị đồng bộ, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao.

Là đối tác toàn diện của Tập đoàn Zeiss (Đức), VinEyes tiếp nhận và vận hành toàn bộ hệ thống thiết bị khám, chẩn đoán và phẫu thuật theo chuẩn Zeiss quốc tế. Từ VisuMax 800, MEL 90, đến hệ thống chẩn đoán chuyên sâu, tất cả tích hợp thành một hệ sinh thái, đảm bảo tính chính xác, an toàn và khả năng truy xuất dữ liệu trong từng ca điều trị.

Công nghệ Zeiss hiện đại được vận hành đồng bộ tại bệnh viện. Ảnh: VinEyes

Công nghệ phẫu thuật khúc xạ Smile Pro AI Ultra

Điểm nhấn trong năm 2025 là Smile Pro AI Ultra - công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm Visulyze, điều trị riêng biệt dựa trên thông số khúc xạ, bản đồ giác mạc và cấu trúc biểu mô từng mắt.

Với độ chính xác tới 0,001 micro, tiết kiệm mô giác mạc, phục hồi nhanh, Smile Pro AI Ultra giúp giảm khô, chói, lóa sau mổ. Đi kèm với đó là công nghệ CentraLign tự động định tâm mắt và OcuLign cá nhân hóa trục loạn thị.

Nhờ ứng dụng AI trong toàn bộ quy trình, Smile Pro AI Ultra cho phép xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng bệnh nhân, hướng tới thị lực rõ, ổn định và lâu dài.

Hệ thống thiết bị khám và chẩn đoán tiên tiến

VinEyes đầu tư toàn diện hệ thống chẩn đoán nhãn khoa hiện đại gồm Cirrus HD-OCT 5000, IOLMaster 700...

Cirrus HD-OCT 5000 là thiết bị chụp cắt lớp võng mạc độ phân giải cao, phát hiện sớm các bệnh lý như thoái hóa hoàng điểm, võng mạc tiểu đường hay tăng nhãn áp.

IOLMaster 700 đo sinh trắc học mắt không tiếp xúc, hỗ trợ tính công suất thủy tinh thể nhân tạo (IOL) với độ chính xác cao cho bệnh nhân đục thủy tinh thể.

Visuphor 500 – Visuref 150 – Visuplan 500 là hệ thống đo khúc xạ và nhãn áp tự động, đồng bộ dữ liệu giúp giảm sai số và tăng tốc quy trình khám.

Pentacam AXL giúp phân tích bản đồ giác mạc 3D, sàng lọc giác mạc hình chóp trước phẫu thuật.

"Tất cả dữ liệu được lưu trữ tập trung trong hệ thống Visuconsult của Zeiss, giúp bác sĩ theo dõi, so sánh và quản lý hồ sơ bệnh nhân chính xác, bảo mật", đại diện bệnh viện cho biết.

Bác sĩ kiểm tra thị lực cho khách hàng. Ảnh: VinEyes

Hệ thống Phaco tiêu chuẩn quốc tế

Với hàng nghìn ca Phaco thành công mỗi năm, VinEyes là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam vận hành trọn bộ hệ thống Phaco theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp thiết bị IOLMaster 700 trong khâu lập kế hoạch phẫu thuật.

Phaco là phương pháp dùng năng lượng siêu âm để tán nhuyễn và hút bỏ thủy tinh thể đục, sau đó thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Quy trình có ưu điểm không đau, vết mổ siêu nhỏ và không cần khâu, giúp người bệnh hồi phục trong vài ngày, đồng thời có thể kết hợp điều chỉnh tật khúc xạ như cận, viễn, loạn với mức độ an toàn và hiệu quả duy trì lâu dài.

Bác sĩ CKII Nguyễn Quang Vinh, chuyên gia đầu ngành của VinEyes đã thực hiện hàng nghìn ca Phaco thành công, mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi.

Bác sĩ thăm khám mắt cho người bệnh. Ảnh: VinEyes

Phương pháp kiểm soát cận thị học đường Ortho-K

Song song với điều trị cho người lớn, VinEyes cũng triển khai chương trình tầm soát và kiểm soát cận thị tiến triển ở trẻ em và học sinh.

Phương pháp Ortho-K (kính định hình giác mạc ban đêm) được các bác sĩ thiết kế riêng cho từng trẻ, chỉ cần đeo kính khi đi ngủ, trẻ có thể hoạt động vui chơi cả ngày dài mà không cần kính gọng.

Bên cạnh khúc xạ và đục thủy tinh thể, bệnh viện còn điều trị chuyên sâu nhiều bệnh lý phức tạp như Glaucoma (tăng nhãn áp) và bệnh lý võng mạc.

Ngoài công nghệ hiện đại, VinEyes xây dựng quy trình 8 bước tiền phẫu chuẩn hóa, đảm bảo nâng cao tỷ lệ thành công, giảm rủi ro và quản lý kỳ vọng của người bệnh ngay từ đầu.

Bệnh viện cũng chú trọng không gian trải nghiệm như phòng chờ yên tĩnh, khu hậu phẫu riêng tư, hệ thống lọc khí và khử khuẩn liên tục, đội ngũ điều dưỡng kinh nghiệm. Mỗi bệnh nhân được đồng hành từ tư vấn – mổ – tái khám, đảm bảo an tâm trong quá trình điều trị.

Đội ngũ bác sĩ tại VinEyes. Ảnh: VinEyes

Với nền tảng công nghệ Zeiss, đội ngũ bác sĩ đầu ngành và quy trình chăm sóc đạt chuẩn quốc tế, Bệnh viện Quốc tế VinEyes hướng tới mục tiêu "Mắt rạng ngời, sáng tương lai", mang đến thị lực sáng rõ, cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu đôi mắt Việt Nam.

(Nguồn: Bệnh viện Quốc tế VinEyes)