VinCSS giới thiệu nền tảng mới trong bảo mật truy cập doanh nghiệp

VinCSS ra mắt nền tảng truy cập mạng theo mô hình Zero Trust, tích hợp xác thực không mật khẩu, hướng đến tăng kiểm soát truy cập, giảm rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

Đại diện VinCSS nhận định, nhu cầu kết nối từ xa an toàn vào hệ thống nội bộ thúc đẩy sự ra đời của công nghệ Mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) từ nhiều năm trước. Ban đầu, VPN được thiết kế nhằm thay thế các đường truyền thuê riêng chi phí cao, cho phép số lượng hạn chế người dùng truy cập từ xa vào hệ thống qua Internet nhưng vẫn đảm bảo bảo mật cần thiết.

Theo thời gian, cùng sự phát triển của mô hình làm việc linh hoạt, đa văn phòng và đa đám mây, VPN trở thành một trong những hạ tầng kết nối cốt lõi của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách tiếp cận "mở cổng" truy cập vào toàn bộ mạng nội bộ sau khi xác thực ban đầu bộc lộ hạn chế. Khi một người dùng hoặc thiết bị được cấp quyền qua VPN, họ thường có thể tiếp cận phạm vi tài nguyên rộng hơn mức cần thiết, làm gia tăng bề mặt tấn công và nguy cơ xâm nhập sâu vào hệ thống.

Đồng thời, mô hình bảo mật dựa trên VPN cũng cho thấy một số hạn chế khi mở rộng quy mô, chi phí đầu tư và vận hành lớn, cấu hình và kiểm soát truy cập phức tạp.

Trước thực tế này, Zero Trust Network Access (ZTNA) được xem là cách tiếp cận mới trong quản lý truy cập mạng. ZTNA dựa trên nguyên tắc "không tin tưởng mặc định", yêu cầu mọi kết nối đều được xác thực và kiểm tra liên tục, bất kể người dùng hay thiết bị ở trong hay ngoài mạng nội bộ. Quyền truy cập chỉ cấp ở mức tối thiểu theo vai trò và nhiệm vụ. Cách tiếp cận này giúp kiểm soát truy cập chi tiết hơn, giảm nguy cơ xâm nhập và hạn chế thiệt hại khi sự cố xảy ra.

Người dùng tìm hiểu nền tảng bảo mật truy cập doanh nghiệp ZQTA. Ảnh: VinCSS

Ở nhiều nước, ZTNA được xem là bước khởi đầu trong triển khai kiến trúc Zero Trust. Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS là một trong những đơn vị nghiên cứu giải pháp theo hướng này. Cuối năm qua, VinCSS ra mắt ZQTA (Zero Trust Quantum-Ready Network Access Platform) - nền tảng quản lý truy cập mạng theo mô hình Zero Trust thế hệ mới.

Điểm nổi bật của ZQTA là tích hợp công nghệ xác thực không mật khẩu FIDO2, cho phép người dùng xác thực danh tính chỉ với một chạm. Dù yêu cầu xác thực diễn ra thường xuyên theo nguyên tắc Zero Trust, trải nghiệm người dùng vẫn được tinh gọn hơn, giảm phụ thuộc vào mật khẩu và hạn chế rủi ro từ các hình thức đánh cắp thông tin đăng nhập.

Bên cạnh đó, VinCSS ứng dụng các thuật toán mật mã kháng lượng tử vào nền tảng nhằm bảo vệ dữ liệu dài hạn. Trong bối cảnh các mối đe dọa như "Harvest Now, Decrypt Later" - đánh cắp dữ liệu hiện tại để giải mã bằng máy tính lượng tử trong tương lai - ngày càng được nhắc đến, việc triển khai cơ chế bảo mật hậu lượng tử được xem là bước chuẩn bị cho rủi ro dài hạn.

Để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai Zero Trust mà không thay thế toàn bộ hạ tầng hiện hữu, ZQTA được thiết kế dưới dạng giải pháp tích hợp phần mềm và phần cứng. Cách tiếp cận này cho phép mở rộng bảo mật tới cả thiết bị IoT đời cũ, đưa chúng vào hệ sinh thái ZTNA thống nhất. Nhờ đó, quá trình chuyển đổi sang mô hình Zero Trust có thể thực hiện linh hoạt và tối ưu chi phí.

Sự chuyển dịch từ VPN sang các giải pháp như ZQTA phản ánh thay đổi trong tư duy bảo mật, từ mặc định tin tưởng sang kiểm soát dựa trên danh tính và ngữ cảnh. Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng gia tăng, lựa chọn mô hình truy cập phù hợp được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản số và duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

(Nguồn: VinCSS)