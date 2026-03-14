VinCSS giới thiệu khóa học an ninh mạng phong cách hoạt hình

Với khoảng một giờ xem phim hoạt hình và nghe thơ, người học có thể nắm nguyên tắc bảo mật cơ bản, nhận diện chiêu thức tấn công mạng trên môi trường số.

Chương trình có tên "Mở Mang khi Mở Mạng" (Cybersecurity Awareness for Everyone). Khóa học trực tuyến hướng đến mục tiêu phổ cập kiến thức an ninh mạng cho cộng đồng thông qua cách tiếp cận ngắn gọn, dễ hiểu và mang tính giải trí.

Theo VinCSS, thay vì các bài giảng dài hoặc thuật ngữ kỹ thuật phức tạp, nội dung được thể hiện bằng phim hoạt hình, tình huống mô phỏng và các đoạn thơ ngắn. Cách thể hiện này giúp người học tiếp cận kiến thức bảo mật một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, phù hợp cả với người không có nền tảng công nghệ.

Trong khoảng một giờ, người học được giới thiệu những rủi ro phổ biến trong đời sống số như email giả mạo, cuộc gọi mạo danh, phần mềm độc hại hoặc các thủ thuật khai thác yếu tố con người. Từ các tình huống gần gũi, chương trình hướng dẫn cách nhận diện dấu hiệu lừa đảo và những bước xử lý ban đầu khi gặp sự cố an ninh.

Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp các "bí kíp" bảo mật cơ bản như thiết lập mật khẩu mạnh, sử dụng passkey, bảo vệ tài khoản cá nhân, cũng như nguyên tắc an toàn khi làm việc trực tuyến. Nội dung được đội ngũ chuyên gia của VinCSS biên soạn, tập trung vào khả năng áp dụng nhanh trong thực tế.

Người dùng tìm hiểu khóa học trực tuyến của VinCSS. Ảnh: VinCSS

Theo đơn vị phát triển, chương trình hướng tới nhiều nhóm đối tượng. Người dùng cá nhân có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ trước các hình thức lừa đảo trực tuyến; nhân viên văn phòng giảm rủi ro sai sót gây ảnh hưởng đến hệ thống doanh nghiệp; trong khi bộ phận quản lý và nhân sự có thêm công cụ để xây dựng văn hóa an toàn thông tin trong tổ chức.

Sau khi hoàn thành khóa học, người tham gia sẽ nhận chứng nhận từ VinCSS. Chương trình hiện có hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ người học trong nước và quốc tế.

