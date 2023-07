VinCSS bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới

Ông Philip Hùng Cao được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, phụ trách chiến lược, phát triển thị trường, kinh doanh và marketing của VinCSS - thành viên của Vingroup.

Thông báo bổ nhiệm nhân sự được Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS công bố hôm nay. Ông Philip Hùng Cao có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn thông tin ở nhiều vị trí và vai trò khác nhau. Ông là gương mặt quen thuộc với thị trường công nghệ và an toàn thông tin tại khu vực ASEAN, châu Á – Thái Bình Dương.

Trước khi gia nhập VinCSS, ông Philip Hùng Cao có gần 10 năm gắn bó với hãng bảo mật hàng đầu thế giới Palo Alto Networks với chức danh cuối cùng là Giám đốc Chiến lược Giải pháp Công nghệ kênh Đối tác khu vực ASEAN kiêm Đại sứ toàn cầu về Zero Trust. Trong vai trò này, ông giúp đặt nền móng về công nghệ, thị trường, kênh đối tác, khách hàng và cộng đồng cho Palo Alto Networks ở một số nước trong khu vực ASEAN. Ông cũng là diễn giả quốc tế về an toàn thông tin và Zero Trust và là một trong số ít người trên toàn cầu được Forrester vinh danh là Chiến lược gia Zero Trust.

Ông Philip Hùng Cao phát biểu khi gia nhập VinCSS. Ảnh: VinCSS

Tân Phó tổng giám đốc VinCSS có bằng Thạc sĩ khoa học về an toàn thông tin, chuyên ngành lãnh đạo điều hành trong đảm bảo thông tin của EC-Council University, các chứng nhận cấp cao về lãnh đạo điều hành của Oxford University và an toàn thông tin của Stanford University.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác – Tổng giám đốc của VinCSS, cho rằng việc bổ nhiệm nhân sự mới đóng vai trò quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đơn vị. Theo ông Trác, sau gần 5 năm khởi nghiệp, VinCSS bước vào Series B với mục tiêu mở rộng, chinh phục thị trường khu vực và quốc tế với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đã hoàn thiện trong lĩnh vực xác thực mạnh không mật khẩu, quản lý định danh. Đơn vị sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái, nền tảng VinCSS Zero Trust. "Với kinh nghiệm và năng lực sẵn có cùng sự tham gia của ông Phillip Hùng Cao vào đội ngũ lãnh đạo cao cấp, VinCSS sẽ kiện toàn năng lực, sẵn sàng và tự tin hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo ở cấp độ khu vực", ông Trác nhận định.

Về phần mình, ông Philip Hùng Cao cho rằng gia nhập VinCSS là cột mốc mới nhằm thúc thúc đẩy sứ mệnh bảo vệ cuộc sống số bằng các nền tảng công nghệ Make in Viet Nam, đạt các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp được chứng nhận bởi các tổ chức độc lập hàng đầu thế giới như FIDO Alliance, Frost & Sullivan... "Chúng tôi sẽ từng bước đưa nền tảng công nghệ ra thế giới nhằm góp phần nâng cao hơn nữa uy tín và giá trị của Việt Nam về an toàn thông tin trên trường quốc tế", ông Hùng Cao khẳng định.

VinCSS thành lập 2018. Đơn vị trở thành một startup có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, quản lý định danh và truy cập, an ninh bảo mật IoT trong chuỗi cung ứng và logistics, cùng với giải pháp đảm bảo an ninh bảo mật cho ôtô thông minh.

Trong số đó, nhóm giải pháp quản lý định danh và truy cập của VinCSS được Frost & Sullivan, tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín toàn cầu, công nhận là doanh nghiệp hàng đầu về xác thực không mật khẩu tại khu vực Đông Nam Á. Cuối năm 2022, VinCSS tiếp tục được Frost & Sullivan vinh danh với giải thưởng Doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ mới trong ngành xác thực không mật khẩu khu vực Đông Nam Á.

(Nguồn: VinCSS)