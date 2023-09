VinCSS bổ nhiệm giám đốc huy động vốn cho vòng Series B

VinCSS chiêu mộ ông Hải Nguyễn để bước vào vòng gọi vốn Series B sau 5 năm khởi nghiệp, hướng tới mục tiêu chinh phục thị trường quốc tế, ngày 27/9.

Trước khi gia nhập VinCSS, ông Hải Nguyễn là một trong ba CEO startup của Việt Nam được vinh danh tại danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2017. Với 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp các công ty công nghệ, ông khá quen thuộc với giới đầu tư trong nước và quốc tế.

Các dự án ông cùng thực hiện đã kết nối thành công hơn 4.000 việc làm cho người lao động, gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư ESP Capital, Hustle Fund, NIK Capital. Hải Nguyễn cũng từng là giám đốc điều hành một doanh nghiệp được tài trợ vốn bởi cựu chủ tịch Oracle khu vực châu Á - Thái Bình Dương; thành viên hội đồng quản trị của nhiều start-up huy động vốn thành công khác.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác - Tổng giám đốc kiêm nhà sáng lập của VinCSS cho biết, sau gần 5 năm khởi nghiệp, đơn vị hiện tiến rất nhanh tới điểm hòa vốn và chính thức bước vào Series B. Công ty lập mục tiêu mở rộng, chinh phục thị trường khu vực lẫn quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đơn vị xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực xác thực mạnh không mật khẩu, quản lý định danh và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái - nền tảng VinCSS Zero Trust.

"Chúng tôi tin tưởng ông Hải Nguyễn với bề dày kinh nghiệm, sức trẻ và năng lực trong lĩnh vực gọi vốn sẽ giúp công ty kiện toàn năng lực, tự tin để hoàn thành vòng gọi vốn Series B trong năm 2024, chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo", ông Trác nói.

Ông Hải Nguyễn cho biết tự hào được gia nhập VinCSS - một startup công nghệ có nhiều bước tiến được quốc tế ghi nhận. Ông cũng thể hiện hào hứng khi cùng công ty tham gia vào tiến trình chinh phục thị trường khu vực, bắt đầu bằng việc thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế vào VinCSS cũng như nhiều công ty khởi nghiệp khác tại Việt Nam.

"VinCSS đã bắt đầu vòng gọi vốn Series B cùng tâm thế cởi mở với tất cả nhà đầu tư tiềm năng. Dự kiến Series B sẽ hoàn thành trong năm 2024. Số vốn này sẽ sử dụng để đầu tư vào việc mở rộng thị trường, đẩy mạnh các hoạt động R&D, duy trì vị thế tiên phong của VinCSS trong khu vực APAC", ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải Nguyễn đảm nhiệm vai trò Giám đốc huy động vốn (Chief FundRaising Officer - CFRO). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Động thái bổ nhiệm thành viên quản trị cấp cao thể hiện chiến lược của VinCSS trong cam kết tập trung toàn lực để đưa công ty phát triển nhanh, mạnh với những sản phẩm dịch vụ "Make in Vietnam" có năng lực cạnh tranh cao trên quốc tế. Những năm gần đây, VinCSS liên tục ghi dấu với hàng loạt dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin, định danh xác thực mạnh đạt chuẩn quốc tế. Đơn vị được Frost and Sullivan công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu về đổi mới trong mảng xác thực mạnh không mật khẩu khu vực ASEAN năm 2022.

Vào tháng 7 vừa qua, VinCSS cũng vừa bổ nhiệm ông Philip Hùng Cao làm Phó tổng giám đốc phụ trách chiến lược, phát triển thị trường, kinh doanh và marketing. Ông Philip Hùng Cao là chuyên gia nổi tiếng của khu vực APAC, có gần 10 năm gắn bó với hãng bảo mật hàng đầu thế giới Palo Alto Networks.

Gần đây nhất, VinCSS đã phối hợp với Liên minh FIDO (có trụ sở tại Mỹ) và Cục An toàn Thông tin, tổ chức thành công Hội nghị FIDO khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam với sự tham gia của hàng trăm đại biểu từ Chính phủ, doanh nghiệp công nghệ trên toàn thế giới.

Trong một tuần diễn ra sự kiện, VinCSS đã ký kết mở rộng mạng lưới hợp tác trong ngoài nước với 8 đối tác để triển khai chiến lược toàn diện về phát triển thị trường. Đơn vị không chỉ dựa vào nguồn lực nội bộ mà còn tận dụng các đòn bẩy từ mạng lưới bên ngoài giàu kinh nghiệm cùng nguồn vốn mạnh mẽ để vươn lên.

VinCSS thành lập từ cuối năm 2018, hoạt động trong các lĩnh vực: an ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, quản lý định danh và truy cập, an ninh bảo mật IoT trong chuỗi cung ứng và logistics, giải pháp đảm bảo an ninh bảo mật cho ôtô thông minh.

Trong đó, nhóm giải pháp quản lý định danh và truy cập của VinCSS từng đoạt giải "Doanh nghiệp xuất sắc nổi bật trong ngành", hạng mục Doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới sáng tạo công nghệ, ngành xác thực không mật khẩu khu vực ASEAN, trao bởi tổ chức nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan năm 2022.

Minh Huy