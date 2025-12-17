VinCons xây dựng môi trường làm việc bền vững cho công nhân

Với hệ thống phúc lợi đồng bộ và việc làm liên tục, công nhân của VinCons giúp có thu nhập ổn định, điều kiện sinh hoạt đảm bảo và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.

Tại các công trường của VinCons, hệ thống phúc lợi được thiết kế bài bản, đảm bảo công nhân có môi trường sống và làm việc ổn định, lâu dài. Công nhân được bố trí chỗ ở sạch sẽ ở khu ký túc xá có điều hòa theo tiêu chuẩn của công ty, hoặc nhận hỗ trợ chỗ ở tương đương 300.000 - 500.000 đồng mỗi người một tháng, tùy khu vực. Ba bữa ăn mỗi ngày đều được tổ chức đảm bảo dinh dưỡng, kiểm soát chất lượng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi, Hà Tĩnh) kể trước đây khi làm tự do, mỗi sáng dậy, anh chỉ biết chờ xem hôm nay có ai gọi không. Nếu không có việc là coi như hết ngày. "Từ khi vào VinCons, tôi không còn lo lắng nữa: việc đều, lương đúng hạn, đời sống ổn định. Làm công nhân xây dựng mà được ở chỗ sạch sẽ, mát mẻ thế này là điều rất hiếm", anh chia sẻ khi nhớ lại quãng thời gian từng phải ngủ trong những khu nhà tôn nóng nực và tạm bợ.

Câu chuyện của anh Tuấn không phải cá biệt. Nhiều lao động đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống khi trở thành công nhân của VinCons - đơn vị chủ lực đang thi công hàng loạt dự án lớn của Tập đoàn Vingroup trên khắp cả nước.

Làm việc tại các công trường của VinCons, công nhân được đảm bảo chỗ ở, bữa ăn mỗi ngày. Ảnh: VinCons

Thu nhập tại VinCons cũng là yếu tố khiến nhiều người muốn gắn bó lâu dài. Tùy theo vị trí, công nhân có thu nhập 14 - 33 triệu đồng mỗi tháng; tổ trưởng có thể đạt 32 - 41 triệu đồng một tháng. Doanh nghiệp cam kết không nợ lương, chi trả đúng hạn 100%, nhân viên được trả định kỳ vào ngày 15 và ngày cuối cùng của tháng.

Chị Bùi Thị Liên, một thợ trát gia nhập VinCons hơn nửa năm, tâm sự trước kia làm đội thợ riêng, lương 9 - 14 triệu đồng nhưng có khi phải đợi mấy tháng mới nhận được. "Vào VinCons, tháng nào cũng có lương đúng ngày, không mất tiền trọ, tiền ăn. Giờ tôi vừa nuôi được hai con đi học, vừa dành dụm được chút ít", chị nói.

Bên cạnh thu nhập, VinCons cũng đảm bảo công nhân được hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp, được nghỉ phép, có chế độ lễ Tết và khám sức khỏe định kỳ. Bằng việc phổ cập những phúc lợi thiết yếu cho công nhân, doanh nghiệp đang tích cực nâng chuẩn đời sống và an sinh xã hội cho đội ngũ, mang đến diện mạo mới cho ngành xây dựng.

Công nhân được trả lương đúng hạn, đóng bảo hiểm theo quy định. Ảnh: VinCons

VinCons sở hữu mạng lưới dự án lớn trải dài toàn quốc, từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, Tây Ninh... Nhờ vậy, công nhân luôn có việc làm ổn định. Khi một công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện, người lao động sẽ được sắp xếp điều chuyển sang dự án mới mà không phải tự tìm việc như trước. Đặc biệt, trong thời gian chờ phân công công việc, công nhân vẫn được nhận 100% lương cơ bản, giúp người lao động không rơi vào cảnh gián đoạn thu nhập.

"Ngày trước, cứ hết công trình là coi như thất nghiệp, phải đi hỏi việc từ đầu. Giờ chỉ cần xong là được phân sang công trường khác. Nếu có phải chờ, tôi vẫn có lương nên cảm thấy rất yên tâm", anh Lê Xuân Dũng, quê Phú Thọ, cho biết.

Với mục tiêu tuyển dụng 100.000 công nhân, VinCons mở ra cơ hội cho cả công nhân lành nghề và những lao động chưa có kinh nghiệm. Một trong những điểm nổi bật của doanh nghiệp là mô hình đào tạo nghề ngay tại nơi làm việc. Người mới được hướng dẫn bài bản từ kỹ thuật cơ bản, quy trình thi công theo tiêu chuẩn, sử dụng máy móc, an toàn lao động tới tác phong công trường. Nhờ hệ thống đào tạo chuẩn hóa, nhiều lao động phổ thông chỉ sau vài tháng có thể nâng bậc thợ, tăng lương và tự tin đảm nhận những phần việc kỹ thuật hơn.

Không chỉ chú trọng vào tay nghề và kỷ luật công trường, VinCons còn xây dựng văn hóa kết nối đặc trưng thông qua những "Giờ gắn kết" - hoạt động được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm tạo không gian để công nhân nghỉ ngơi tinh thần, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong công việc.

Theo VinCons, với hệ thống phúc lợi toàn diện, việc làm liên tục và chú trọng đào tạo, doanh nghiệp không chỉ kiến tạo những đại công trường tỷ đô mà còn góp phần thay đổi diện mạo ngành xây dựng - nơi người lao động được trân trọng, hỗ trợ và có cơ hội vươn lên bằng chính tay nghề của mình.

Hải My