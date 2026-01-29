Vincom Retail ra mắt sản phẩm mới

Vincom Retail giới thiệu mô hình phố thương mại Vincom Collection ngày 29/1, bắt đầu tại một số đại đô thị và điểm du lịch lớn.

Mô hình này dự kiến vận hành trong năm nay và mở rộng tới nhiều tỉnh, thành đến năm 2030. Quỹ đất thương mại - dịch vụ của giai đoạn đầu đạt gần 300 ha, phân bố tại một số đại đô thị và tổ hợp du lịch. Quy mô, phong cách mỗi nơi được định hướng riêng.

Dòng sản phẩm mới do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và vận hành, áp dụng quy hoạch đồng bộ cùng tiêu chuẩn khai thác chung. Thiết kế được điều chỉnh theo đặc điểm từng khu vực, thay vì sử dụng một cấu trúc chung.

Không gian trải nghiệm tại mỗi dự án Vincom Collection. Ảnh: Vincom Retail

Điểm nhấn của mô hình là không gian mở, tích hợp tuyến mua sắm, khu ẩm thực, chợ theo chủ đề, phố đêm và tổ hợp giải trí - thể thao. Một số nơi bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khỏe và lưu trú ngắn ngày. Theo đơn vị phát triển, việc tổ chức theo chủ đề giúp phân tách nhóm ngành hàng và dòng khách, khác với cách bố trí trong trung tâm thương mại truyền thống.

Ngoài phân khúc phổ thông, Vincom Retail dự kiến khai thác thêm dòng sản phẩm cao cấp Vincom Collection Premium, tập trung vào thiết kế, cảnh quan và hệ thống thương hiệu chọn lọc.

Vincom Collection là dòng sản phẩm thứ 5, bổ sung vào hệ thống trung tâm thương mại của doanh nghiệp bên cạnh Vincom Mega Mall, Vincom Center, Vincom Plaza và Vincom+. Mô hình mới được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác với các thương hiệu thông qua việc linh hoạt các loại hình gồm thuê mặt bằng, phối hợp vận hành hoặc cùng đầu tư phát triển.

Năm 2025, Vincom Retail ghi nhận 8.399 tỷ đồng doanh thu cho thuê và dịch vụ, tăng 6,6% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.446 tỷ đồng, mức cao nhất từ khi niêm yết, vượt kế hoạch năm. Trong năm, doanh nghiệp mở thêm ba trung tâm thương mại, tăng khoảng 120.000 m2 sàn bán lẻ. Hiện, đơn vị vận hành 90 trung tâm tại 31 tỉnh, thành với tổng diện tích hơn 1,9 triệu m2; lượng khách đến các điểm bán tăng 24%.

Anh Vũ