Vincom Retail muốn mở rộng hệ sinh thái bán lẻ ra châu Á

Vincom Retail đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á, đồng thời dự kiến chia gần 2.300 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Ngày 23/4, Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua kế hoạch chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả gần 2.300 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý III năm nay.

Phương án này được trích từ lợi nhuận lũy kế năm 2025, trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng tốc mới cùng thị trường bán lẻ đang chuyển dịch mạnh.

Năm 2026, Vincom Retail dự kiến doanh thu thuần hợp nhất 10.132 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 15% so với các chỉ tiêu tương ứng của năm trước, sau khi loại trừ các khoản thu nhập không thường xuyên.

Doanh nghiệp xác định mục tiêu chiến lược là trở thành nhà phát triển và quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng và trải nghiệm trên thị trường bán lẻ. Công ty cũng hướng tới mở rộng danh mục tài sản, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nước ngoài và phát triển hệ sinh thái đối tác toàn cầu.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vincom Retail diễn ra sáng 23/4. Ảnh: Vincom Retail

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Vincom Retail tập trung vào 5 định hướng trọng tâm. Thứ nhất, doanh nghiệp tiếp tục phát triển và quản lý các trung tâm thương mại theo tiêu chuẩn quốc tế, từ mô hình sản phẩm, trải nghiệm khách hàng đến chất lượng vận hành.

Thứ hai, công ty đẩy mạnh phát triển các khu phố thương mại theo mô hình "retail-tainment destination", kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Mỗi khu phố được định hướng trở thành điểm đến với 5 trụ cột gồm khám phá, giải trí, mua sắm, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe. Thứ ba, Vincom Retail đặt mục tiêu tiên phong đưa các mô hình bán lẻ mới về Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các thương hiệu và chuỗi thương hiệu nội địa phát triển.

Tiếp đó, doanh nghiệp tối ưu khai thác danh mục trung tâm thương mại và khu phố thương mại hiện hữu, nâng hiệu quả sử dụng mặt bằng, tận dụng lưu lượng khách và tích hợp mô hình O2O. Công ty hướng tới trở thành điểm giao nhận lớn tại mỗi địa phương nhằm gia tăng giá trị tài sản và duy trì tăng trưởng bền vững.

Cuối cùng, Vincom Retail từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế theo hệ sinh thái Vingroup hoặc chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển tại nước ngoài.

Song song, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế thông qua áp dụng Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS). Đây được xem là nền tảng để thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ đầu tư dài hạn, đồng thời tối ưu cấu trúc vốn trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Vincom Retail, nền kinh tế vĩ mô ổn định cùng đà tăng trưởng tích cực của thị trường bán lẻ đang tạo nền tảng thuận lợi cho kế hoạch năm nay. Trong quý I, lưu lượng khách đến các trung tâm thương mại của thương hiệu ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số.

Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời đưa hệ thống trung tâm thương mại và khu phố thương mại trở thành những điểm đến trải nghiệm hàng đầu khu vực, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường tiêu dùng Việt Nam.

Song Anh