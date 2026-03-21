Vincom Retail bàn chiến lược bán lẻ mới với 500 đối tác

TP HCMHơn 500 đối tác trong nước và quốc tế cùng Vincom Retail bàn về thị trường, cập nhật xu hướng, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và chiến lược ngành bán lẻ.

Nội dung trên được đề cập ở sự kiện Kỷ nguyên mới - Đồng hành kiến tạo tương lai, do Vincom Retail khởi xướng. Hơn 500 đối tác, đại diện thương hiệu bán lẻ quốc tế góp mặt, điển hình là Uniqlo, Muji, Decathlon, Pandora, CGV, Aeon Beta Cinema, SuperPark, Kohnan, Central Retail, WinMart, Starbucks, Dookki, Guardian, Medicare... Các chuỗi lớn, doanh nghiệp trong nước cũng hưởng ứng chương trình như ACFC, Maison, Phoenix Group, Golden Gate, Aladdin Group, Takahiro, RuNam, Highlands Coffee, The New Playground.

Mở màn, ban lãnh đạo Vincom Retail nhấn mạnh ngành bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ, trung tâm thương mại và khu phố thương mại không đơn thuần là nơi mua sắm mà trở thành điểm đến của phong cách sống, tích hợp trải nghiệm, kết nối cộng đồng và dẫn dắt xu hướng tiêu dùng hiện đại. Sự thay đổi này phản ánh rõ nét hành vi khách hàng mới: ưu tiên trải nghiệm, cảm xúc, sự tương tác, thay vì chỉ tập trung vào mua sắm hay sở hữu.

Tiếp đó, đại diện ban tổ chức nói về chiến lược phát triển đến năm 2030, định hình xu hướng tại các điểm đến cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, Vincom định vị mình là nhà phát triển, quản lý bất động sản bán lẻ hàng đầu châu Á, dẫn đầu về xu hướng và trải nghiệm khách hàng, sở hữu danh mục tài sản đa dạng, phong phú, mở rộng độ phủ ra thị trường quốc tế với hệ sinh thái toàn cầu.

"Đây là nền tảng hiếm có để các thương hiệu và concept tiên phong hội tụ, cùng kiến tạo trải nghiệm đột phá lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng Việt, qua đó định hình tương lai ngành bán lẻ và mở ra chuẩn mực mới để dẫn dắt thị trường khu vực", người đại diện nói.

Về chiến lược sản phẩm, Vincom Retail tập trung hai dòng sản phẩm chủ lực. Đầu tiên, Vincom Mega Mall định hướng là "Mega Shoppertainment Destination" - trung tâm trải nghiệm quy mô lớn dẫn dắt xu hướng. Thứ hai, Vincom Collection là điểm mua sắm - du lịch "Retail-tainment Destination" với 5 trụ cột chính gồm: chơi, xem, mua, ăn, thư giãn.

Điển hình, mô hình "siêu điểm đến" Retail - Tourism - Entertainment tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có 15 tổ hợp thương mại bán lẻ xu hướng mới, trong đó dự án Vincom Mega Mall Cần Giờ và Vincom Collection Cosmo Bay được hé lộ đầu tiên, dự kiến tạo trải nghiệm đa lớp, gắn kết thiên nhiên, hướng tới vận hành bền vững.

Ở phần sau chương trình, đại diện các thương hiệu tiên phong trình bày bài học thành công thực tiễn và chiến lược tạo làn sóng trải nghiệm mới tại Việt Nam. Ông Vũ Ngọc Thuân - nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Longwang, Tianlong, Bò tơ quán mộc, Gmaster, nhấn mạnh Vincom là bệ phóng để họ và nhiều doanh nghiệp khác đi nhanh, xa hơn, chuyên nghiệp hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế

Tương tự, ông Shin Jae Hyuk - đại diện Dookki - gợi mở chiến lược phát triển, nắm bắt cơ hội trong giai đoạn mới. "Mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là bán tteokbokki mà truyền tải văn hóa ‘ẩm thực vui vẻ’ đặc trưng Hàn đến thực khách Việt với giá hợp lý". Vincom đóng vai trò nhà phát triển, nền tảng, cầu nối đưa các thương hiệu quốc tế đến Việt Nam và đồng hành doanh nghiệp nước nhà "vươn ra biển lớn".

Trong khi đó, đại diện SuperPark nhấn mạnh kinh nghiệm phát triển mô hình giải trí vận động gia đình - một trong những xu hướng đang gia tăng mạnh ở các trung tâm thương mại thế hệ mới. Những câu chuyện thực tiễn cho thấy thị trường đang mở ra cơ hội tốt để các thương hiệu hợp tác, đồng hành Vincom Retail mở rộng quy mô, phát triển sản phẩm bán lẻ đột phá, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kiện không chỉ chia sẻ chiến lược mà còn mở ra kết nối bền vững giữa Vincom Retail và các đối tác. Với vai trò tiên phong, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành thương hiệu mở rộng quy mô, nâng tầm mô hình kinh doanh, đón đầu cơ hội tăng trưởng dài hạn. Trong đó, các "siêu điểm đến" như Cần Giờ - định vị trở thành trung tâm du lịch quốc gia - được kỳ vọng tạo động lực phát triển mạnh mẽ, góp phần định hình tương lai ngành bán lẻ Việt Nam.

Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ lớn nhất nước ta và top 3 Đông Nam Á về quy mô, với 90 trung tâm thương mại (1,9 triệu m2 mặt sàn bán lẻ) và quản lý, vận hành 5.500 căn shop (1,5 triệu m2 mặt sàn bán lẻ) ở 31 tỉnh, thành phố. Doanh nghiệp đang đồng hành hơn 1.000 đối tác.

Hiếu Châu