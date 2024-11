VinBigdata vào top 10 thế giới công nghệ nhận diện khuôn mặt

VinBigdata vượt qua 144 giải pháp nhận diện khuôn mặt toàn cầu vào top 10 hạng mục khó nhất của bảng xếp hạng FRTE 1:N Identification.

Đây là bài kiểm tra nhằm so sánh và tìm kiếm một khuôn mặt cụ thể trong cơ sở dữ liệu chứa nhiều hình ảnh đa dạng về màu da, sắc tộc do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (National Institute of Standards and Technology - NIST) tổ chức. Trong cuộc thi, VinBigdata cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Canon từ Nhật Bản và CloudWalk từ Trung Quốc. Kết quả cuối cùng, VinBigdata xuất sắc trong 10 hạng mục Mugshot Webcam - một trong những hạng mục khó nhất của bảng xếp hạng.

FRTE 1:N Identification không chỉ là chương trình đánh giá khắt khe hàng đầu thế giới, còn được xem là "tiêu chuẩn vàng" để đánh giá độ chính xác và hiệu suất của công nghệ nhận diện khuôn mặt. Hiện tại, VinBigdata đứng đầu các công ty công nghệ Việt trong bảng xếp hạng này.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quý Hà, Giám đốc Khối công nghệ phân tích hình ảnh của VinBigdata thuộc Tập đoàn Vingroup, để đạt được kết quả này, đội ngũ kỹ sư thuộc Phòng công nghệ lõi của VinBigdata dành 6 tháng nghiên cứu và không ngừng cải tiến. Tất cả nhằm tối ưu các yếu tố như độ chính xác, tốc độ nhận diện, khả năng tìm kiếm nhanh và đúng khuôn mặt trong kho dữ liệu gần 200 triệu hình ảnh, với đủ các sắc tộc trên thế giới.

Ông cũng cho biết, trong tương lai họ tiếp tục cải tiến và tối ưu công nghệ để đảm bảo doanh nghiệp, các cơ quan tại Việt Nam có thể sử dụng sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế, đưa công nghệ Việt ra toàn cầu.

Tiến sĩ Nguyễn Quý Hà, Giám đốc Khối Công nghệ Phân tích hình ảnh của VinBigdata. Ảnh: Vingroup

Tháng 5 vừa qua, sản phẩm ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của VinBigdata cũng đạt chứng chỉ toàn cầu của iBeta - thành viên hiệp hội FIDO Liên minh Xác thực Trực tuyến Thế giới về khả năng nhận diện người thật và phát hiện giả mạo danh tính với sai số ở mức 0%.

Hiện nay, công nghệ nhận diện khuôn mặt được VinBigdata tích hợp vào nhiều sản phẩm giúp giải quyết các bài toán về kiểm soát ra vào, chấm công và quản lý nhân sự, định danh khách hàng điện tử (eKYC), giám sát và quản lý an ninh trật tự. Các giải pháp ứng dụng công nghệ này đang được triển khai tại nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup như: VinFast, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec và Xanh SM.

Ngoài ra, công nghệ nhận diện khuôn mặt còn được VinBigdata triển khai cho một số đơn vị trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, đô thị thông minh, ngân hàng - tài chính - bảo hiểm.

Theo đại diện VinBigdata, với việc tự chủ công nghệ và chinh phục được các chứng chỉ uy tín quốc tế, VinBigdata chứng minh công nghệ lõi thuần Việt có khả năng sánh ngang với các sản phẩm công nghệ quốc tế. Đây là nền tảng để VinBigdata phát triển hệ sinh thái sản phẩm AI "Made in Vietnam".

VinBigdata cung cấp các giải pháp trí tuệ nhân tạo dựa trên nền tảng dữ liệu lớn với những sản phẩm nổi bật như: Trợ lý ảo ViVi, ViGPT, ViChat, ViVoice, Vizone và ViFi. Nhận diện khuôn mặt là một trong những công nghệ lõi nổi bật được VinBigdata nghiên cứu phát triển từ những ngày đầu thành lập. Công nghệ này hiện được ứng dụng trong nhiều giải pháp hỗ trợ tích cực cho quản lý an ninh cũng như tối ưu vận hành doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm người dùng.

NIST là cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Đây là một trong những đơn vị dẫn đầu thế giới trong việc thiết lập các tiêu chuẩn đo lường, công nghệ và khoa học cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và nhận diện khuôn mặt, NIST sở hữu các bài kiểm tra và đánh giá hiệu suất của các thuật toán, đặc biệt qua chương trình Đánh giá nhận diện khuôn mặt - Face Recognition Vendor Test (FRVT).

Thanh Thư