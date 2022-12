Vinatex lãi gần 1.100 tỷ đồng năm nay

Thị trường dệt may đổi chiều xấu đi từ tháng 9, các doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn nhưng Vinatex vẫn "cán đích" với lợi nhuận 1.090 tỷ đồng năm nay.

Thông tin trên được ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) chia sẻ chiều 22/12. Theo đó, tập đoàn này ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt đạt 19.535 tỷ và 1.090 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 15% so với 2021.

Lãnh đạo Vinatex nói đây là kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường khó khăn về đơn hàng, lao động và có dấu hiệu xấu đi từ tháng 9.

Ông Trường cho hay, những tháng cuối năm, các doanh nghiệp dệt may rơi vào tình thế khó khăn khi thị trường sợi gần như không có thanh khoản, thị trường may đơn hàng giảm mạnh và thông tin báo lỗ từ các đơn vị liên tục được đưa về, nhất là các doanh nghiệp sợi.

Nhiều đơn vị thành viên kinh doanh chững lại, ảnh hưởng tới kết quả chung của tập đoàn này, bởi 9 tháng đầu năm Vinatex ghi nhận mức lãi gần 1.120 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch.

"Nhiều nhà mua lớn trước đây đặt hàng chục nghìn sản phẩm, giờ còn khoảng 1.000, thậm chí chỉ vài trăm sản phẩm cho mỗi đơn hàng", ông Trường nêu ví dụ, cho thấy sức mua dệt may giảm khi người dân các nước siết chặt chi tiêu.

Ông Lê Tiến Trường (giữa), Chủ tịch Vinatex chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2022, chiều 22/12. Ảnh: Quang Nam

Chủ tịch Vinatex cho biết, chiến lược của tập đoàn này trong bối cảnh tiêu dùng dệt may suy giảm, là tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả đơn hàng ngắn để đảm bảo duy trì sản xuất, giữ người lao động. Cùng đó, "ông lớn" ngành may tối đa hoá lợi thế, điều phối giữa các đơn vị thành viên để cân đối, tận dụng sản xuất trong chuỗi cung ứng nội bộ.

Nhờ đó, trong lúc nhiều doanh nghiệp trong, ngoài ngành phải cắt giảm lao động vì thiếu đơn hàng, các đơn vị thành viên của Vinatex chưa phải giảm lao động trực tiếp. "Chúng tôi luân chuyển, điều phối lại sản xuất, không tăng ca mà giảm khoảng 20% giờ làm so với bình quân những tháng cao điểm cuối các năm trước", Chủ tịch Vinatex chia sẻ.

Thu nhập bình quân lao động tại Vinatex đạt gần 9,7 triệu đồng một người một tháng, tăng 15% so với 2021.

Khó khăn, nhưng xuất khẩu dệt may Việt Nam năm nay vẫn tăng trưởng hai con số, tăng 10% so với năm ngoái, đạt khoảng 44 tỷ USD. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), Mỹ vẫn là nước nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất, với hơn 18 tỷ USD. Kế đến là Hàn Quốc 4,2 tỷ USD, Nhật Bản và Trung Quốc gần 4 tỷ USD...

Với mức tăng trưởng hai con số năm nay, dệt may Việt Nam đứng thứ 2 sau Bangladesh, nhưng xét về quy mô kim ngạch xuất khẩu thì đứng thứ 3, sau Trung Quốc và Bangladesh. Năm nay Ấn Độ "tụt hạng" trên thị trường xuất khẩu dệt may thế giới do suy giảm từ tháng 7 và chưa có dấu hiệu hồi phục.

Phân tích thêm lý do cầu giảm, thị trường khó khăn song dệt may vẫn tăng trưởng hai con số, ông Lê Tiến Trường cho rằng, các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam có những lợi thế riêng, như làm được đa dạng dòng hàng, nhiều đơn hàng nhỏ, linh hoạt và các sản phẩm khó, đòi hỏi kĩ thuật cao.

Dự báo dệt may năm 2023, ông Trường nói, tình hình 3 tháng đầu năm sẽ "chưa có gì sáng sủa hơn quý cuối năm 2022", do kinh tế thế giới vẫn khó khăn, tăng trưởng giảm, lạm phát ở mức cao. Tình trạng phổ biến là số lượng đơn hàng sụt giảm, đơn giá thấp; doanh nghiệp đối diện sức ép gia tăng về các yêu cầu phát triển xanh, bền vững từ đối tác nhập khẩu.

Vitas trước đó cũng đưa ra hai kịch bản tăng trưởng xuất khẩu của ngành này, ở mức 47-48 tỷ USD nếu thị trường hồi phục vào nửa cuối năm 2023; và kịch bản kém tích cực hơn 45-46 tỷ USD nếu thị trường tiếp tục khó khăn kéo dài.