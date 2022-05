Vinatex lãi đột biến trong quý đầu năm

Tập đoàn Dệt may Việt Nam ghi nhận mức lãi trước thuế gần 377 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ và đạt gần 40% kế hoạch năm sau 3 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý I, Vinatex đạt 5.152 tỷ doanh thu, tăng hơn 44% cùng kỳ. Trong đó, sợi và may là hai ngành đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh khả quan của "ông lớn" dệt may, lần lượt tăng gần 40% và 67% so với cùng kỳ.

Ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Vinatex, cho biết nhờ tận dụng các lợi thế của thị trường từ cuối năm ngoái, các đơn vị ngành sợi đều có được đơn hàng với giá bán tốt. Cộng với tích trữ lượng bông lớn với giá thành rẻ từ cuối năm ngoái nên ngành sợi ghi nhận doanh thu tăng gần 40%. Hiện ngành này đã hoàn thành 63% kế hoạch năm.

Với ngành may, tình hình lao động ổn định do dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, đơn hàng đầy tải, thậm chí có nhiều đơn vị đã ký kết đơn hàng đến quý 3/2022. "Tăng trưởng của ngành May đã quay lại thời điểm năm 2019 – khi chưa xảy ra dịch bệnh", lãnh đạo Vinatex nhận xét.

Sản xuất tại tổ may tại Công ty Dệt kim Đông Xuân Hà Nội (thuộc Vinatex). Ảnh: Quang Nam

Cũng theo báo cáo tài chính, đến 31/3, Vinatex cũng giảm tồn kho hơn 11% so với đầu năm. Hàng mua đang đi trên đường giảm 67% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm 11%.

Năm nay Vinatex đặt kế hoạch doanh thu 17.750 tỷ đồng, lợi nhuận 900 tỷ đồng. Nhận định về quý II và những tháng cuối năm, ông Cao Hữu Hiếu cho rằng, thị trường còn nhiều diễn biến khó lường nếu xung đột Nga – Ukaina còn căng thẳng, lạm phát, cùng chi phí logistics còn leo thang... Ông cho rằng, công tác dự báo, theo dõi sát thị trường sẽ được tập đoàn này sát sao hơn để có kịch bản, điều chỉnh linh hoạt sản xuất kinh doanh.

Anh Minh