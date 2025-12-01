Vinatech Group khai trương chi nhánh tại Australia

Vinatech Group hướng tới xây dựng dịch vụ cung cấp giải pháp kho hàng thông minh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp với chi nhánh mới tại Australia.

Ngày 27/11, Vinatech Group, nhà sản xuất giá kệ và cung cấp giải pháp nhà kho thông minh, khai trương chi nhánh tại Australia. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của tập đoàn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực logistics, kho vận và thương mại điện tử.

Ông Phạm Văn Khanh (giữa), Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng đại diện chi nhánh tại Australia cắt băng khai trương. Ảnh: Vinatech Group

Chi nhánh Vinatech Australia có diện tích gần 1.000 m2, phục vụ trưng bày sản phẩm, tư vấn thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng. Việc mở chi nhánh trực tiếp tại Australia cho phép Vinatech Group rút ngắn thời gian phản hồi, tối ưu tiến độ triển khai dự án và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Phạm Văn Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatech Group, chia sẻ sự kiện ra mắt chi nhánh Vinatech Australia đánh dấu bước chuyển mình của tập đoàn trên hành trình đưa thương hiệu giá kệ Việt Nam ra toàn cầu. "Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tên tuổi dẫn đầu tại thị trường Australia trong 3 năm tới, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng nhà máy tại các quốc gia phát triển khác như Mỹ và các nước châu Âu", ông Phạm Văn Khanh nói.

Theo ông, Australia là một trong những thị trường có tốc độ phát triển logistics mạnh mẽ tại khu vực châu Đại Dương bởi sự "bùng nổ" của thương mại điện tử, lưu trữ lạnh và hệ thống phân phối bán lẻ. Nhu cầu về giải pháp kệ công nghiệp và hệ thống nhà kho thông minh được dự báo tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới, dự kiến đạt 2 tỷ USD vào 2030 (CAGR khoảng 24.2% giai đoạn 2025 - 2030) theo báo cáo từ Grand View Research.

Ông Phạm Văn Khanh chia sẻ chiến lược phát triển tại sự kiện. Ảnh: Vinatech Group

Việc mở chi nhánh tại Australia giúp Vinatech Group tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp tại nước sở tại; chủ động triển khai dự án theo tiêu chuẩn Australia. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp nâng cao tính cạnh tranh thông qua dịch vụ nhanh, tư vấn tại chỗ; mở rộng tệp khách hàng trong các lĩnh vực bán lẻ, F&B, logistics, sản xuất và kho lạnh.

"Chi nhánh mới sẽ là trung tâm điều phối cho chiến lược phát triển tại châu Đại Dương, đồng thời hỗ trợ kế hoạch xây dựng nhà máy trong thời gian tới", ông Khanh nhấn mạnh.

Khu văn phòng và kho chi nhánh Vinatech Group tại Australia. Ảnh: Vinatech Group

Thành lập từ năm 2011, Vinatech Group sở hữu hai nhà máy quy mô lớn tại Việt Nam với tổng diện tích gần 50.000 m2, sản xuất theo tiêu chuẩn AS4084:2023, ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Sản phẩm giá kệ Vinatech Group được triển khai tại hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Thái Lan, Philippines, Campuchia, Lào, Hàn Quốc, Mỹ, Australia...

Tập đoàn nhận nhiều giải thưởng uy tín như: Hàng Việt Nam chất lượng cao, Thương hiệu mạnh Đất Việt, Sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội,.. Các chứng nhận và giải thưởng này khẳng định cam kết của Vinatech về chất lượng, độ an toàn và tính bền vững trong sản xuất.

(Nguồn: Vinatech Group)