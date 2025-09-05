Vinaseed và VFC cùng đối tác Nhật phát triển combo giải pháp nông nghiệp bền vững

Bộ giải pháp giống của Vinaseed, nông dược và bảo vệ thực vật của VFC, chế phẩm sinh học của Agri Smile sẽ được chuyển giao cho nông dân, hướng đến canh tác nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Tập đoàn PAN (gồm hai thành viên Vinaseed, VFC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Agri Smile và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững tại Việt Nam. Sự kiện ký kết nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam - Nhật Bản diễn ra chiều 4/9 tại Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ phối hợp triển khai thử nghiệm đồng ruộng trên cây lúa nhằm đánh giá khả năng hấp thụ dinh dưỡng và khả năng chống chịu khí hậu của các sản phẩm biostimulant (chế phẩm sinh học giúp thúc đẩy sinh trưởng) do Agri Smile phát triển.

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường (thứ hai bên trái) và ông Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản (ở giữa) chứng kiến biên bản thỏa luận giữa Tập đoàn PAN, Công ty Agri Smile và Viện Nghiên cứu Mitsubishi. Ảnh: PAN

Trong khuôn khổ hợp tác, Viện Nghiên cứu Vinaseed (VRI) thuộc Vinaseed sẽ đóng vai trò chính trong việc triển khai thử nghiệm tính hiệu quả của sản phẩm biostimulant tại Việt Nam. Từ đó, bộ giải pháp giống của Vinaseed, nông dược và bảo vệ thực vật của VFC, chế phẩm sinh học của Agri Smile sẽ chuyển giao cho nông dân, hướng đến canh tác nông nghiệp bền vững.

Việc sử dụng các chế phẩm sinh học trong bộ giải pháp của 3 bên sẽ giúp kích thích các quá trình sinh lý tự nhiên, qua đó tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng, chống chịu với điều kiện bất lợi (hạn hán, xâm nhập mặn, sâu bệnh...) và giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Được thành lập dựa trên việc hợp nhất 3 trung tâm nghiên cứu hiện có, Viện Nghiên cứu Vinaseed sở hữu gần 50.000 nguồn gene, địa bàn khảo nghiệm đa dạng, tầm nhìn trở thành tổ chức nghiên cứu hàng đầu khu vực trong lĩnh vực giống cây trồng và nông nghiệp công nghệ cao.

Ngoài ra, biên bản ghi nhớ cũng mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa VRI với MRI, trong bối cảnh MRI là một "think tank" hàng đầu của Nhật Bản, tiên phong trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, trong đó nông nghiệp công nghệ cao là một ưu tiên lớn.

Mặc dù các bên không tiết lộ chi tiết kế hoạch hợp tác giữa hai Viện Nghiên cứu, nhưng việc bắt tay với "ông lớn" của Nhật Bản đã khẳng định vị thế và uy tín của Tập đoàn PAN nói chung và VRI nói riêng, là cơ sở thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ thông qua hợp tác quốc tế.

Đại diện Tập đoàn PAN và thành viên Vinaseed, VFC thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Mitsubishi. Ảnh: PAN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong sáu trụ cột trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ở lĩnh vực nông nghiệp trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực...

Ông Koizumi Shinjiro, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản khẳng định 12 biên bản hợp tác được ký kết trong Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam - Nhật Bản phù hợp với tầm nhìn trung và dài hạn trong hợp tác hai quốc gia, thúc đẩy áp dụng những kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và giảm phát khí nhà kính và gánh nặng lên môi trường.

Việt Nam và Nhật Bản có tiềm năng lớn để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Việt Nam sở hữu nguồn cung phong phú, đa dạng về nông sản và thủy sản, trong khi Nhật Bản có nhu cầu cao về thực phẩm an toàn, chất lượng, có truy xuất nguồn gốc.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc Tập đoàn PAN chia sẻ bên lề diễn đàn. Ảnh: PAN

Chia sẻ bên lề diễn đàn, bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN cho biết, Nhật Bản không chỉ là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp Việt, mà còn là nơi khẳng định chất lượng sản phẩm.

"Việc hợp tác ở Nhật Bản mang lại giá trị lớn cho tập đoàn khi hơn 30% doanh thu xuất khẩu của chúng tôi đến từ thị trường Nhật Bản, minh chứng cho sản phẩm Việt Nam có chất lượng cao mới được chấp nhận ở thị trường khó tính như Nhật Bản", bà Trà My nói.

Đại diện Tập đoàn PAN và thành viên Vinaseed, VFC chụp ảnh tại Viện Nghiên cứu Mitsubishi. Ảnh: PAN

Nhật Bản hiện là thị trường chiến lược và là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Tập đoàn PAN. Năm 2024, PAN đạt doanh thu hợp nhất 16.182 tỷ đồng (khoảng 650 triệu USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu sang Nhật đạt gần 100 triệu USD, chiếm 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn.

Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm tôm, cá tra, hạt, trái cây sấy, bánh kẹo và hoa. Trước nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Nhật đối với gạo, doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh đưa sản phẩm gạo đóng gói thương hiệu sang thị trường này.

Thế Đan