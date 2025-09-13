Vinaquick phân phối hai hãng ghế ôtô trẻ em

Hãng ghế ôtô trẻ em nhập khẩu Cybex từ Đức và Nuna từ Hà Lan được Vinaquick phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Vinaquick, thương hiệu chuyên phân phối sản phẩm cho mẹ và bé, mở bán các dòng ghế ngồi ôtô cho trẻ em của hai thương hiệu Cybex và Nuna. Theo doanh nghiệp, các sản phẩm này được nhập khẩu từ Đức và Hà Lan, nhằm mang lại sự an tâm cho người dùng tìm kiếm ghế ôtô cho trẻ em chính hãng. Ghế của thương hiệu Cybex đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ 8/2024, trong khi ghế Nuna được phân phối từ 11/2024.

Các dòng ghế ôtô cho trẻ em của Cybex và Nuna tại showroom Vinaquick. Ảnh: Vinaquick

Cybex, thương hiệu xe đẩy và ghế ngồi ôtô từ Đức, nổi tiếng với độ an toàn đã được kiểm nghiệm tại thị trường châu Âu. Ghế có thiết kế cao cấp, khả năng xoay 360 độ, giúp dễ dàng đặt bé vào trong. Khi không sử dụng, ghế có tính năng gấp gọn nhằm tối ưu không gian. Về tính năng an toàn, ghế thiết kế đạt các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ tối ưu tại châu Âu, lớp vỏ ghế hấp thụ lực giúp bảo vệ bên hông tốt hơn. Các dòng ghế của Cybex có giá bán từ khoảng 5 triệu đến 10 triệu đồng tùy loại.

Các dòng ghế đạt tiêu chuẩn an toàn hàng đầu tại châu Âu. Ảnh: Vinaquick

Nuna là thương hiệu từ Hà Lan, nhận nhiều giải thưởng quốc tế như Thiết kế sản phẩm châu Âu 2022 và chứng nhận Greenguard Gold. Theo nhà phân phối, các dòng ghế Nuna được làm từ vải bamboo hoặc polyester blend không chứa hóa chất độc hại, kháng khuẩn và kháng dị ứng. Khung ghế làm bằng thép gia cường cùng hệ thống đai an toàn chắc chắn. Giá bán của ghế Nuna tại Việt Nam khoảng từ 4,5 triệu đến 10 triệu đồng.

Đội ngũ nhân viên tư vấn tại showroom. Ảnh: Vinaquick

Trên ôtô, trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe, trừ xe chỉ có một hàng ghế, tài xế nếu vi phạm sẽ bị phạt 800.000 đến một triệu đồng, từ năm 2026. Đây là quy định được nêu tại Nghị định 168/2024, cùng mức phạt là lỗi chở trẻ em trên ôtô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Hai nội dung này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

