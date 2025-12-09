VinaPhone Plus ra mắt loạt ưu đãi di chuyển dịp cuối năm

VinaPhone Plus triển khai chương trình khách hàng thân thiết với loạt ưu đãi khi di chuyển bằng Xanh SM hay thanh toán phí dịch vụ không dừng qua trạm VETC.

VNPT hợp tác VETC và Xanh SM cung cấp loạt voucher giảm giá dịch vụ dịch chuyển cho khách hàng hội viên bằng cách đổi điểm tích lũy, giúp tối ưu chi phí đi lại hàng ngày lẫn các chuyến đi cuối năm.

Hội viên của VinaPhone Plus có cơ hội nhận loạt ưu đãi hấp dẫn khi đổi điểm. Ảnh: VNPT

Với 2.500 điểm VinaPhone Plus, hội viên có thể đổi mã ưu đãi giảm 15% khi sử dụng dịch vụ của Xanh SM (tối đa 50.000 đồng/chuyển) gồm: Xanh Car, Xanh Car Premium, Xanh Bike, Xanh Bike Plus. Hoặc với 15.000 điểm VinaPhone Plus, hội viên có thể đổi 100.000 điểm VETC (tương đương 100.000 đồng) để thanh toán phí dịch vụ không dừng khi qua trạm VETC. Số lượt đổi ưu đãi tùy thuộc vào hạng hội viên, mức cao nhất dành cho hạng Kim cương, tối đa 4 lần (tương đương tổng giá trị ưu đãi lên tới 400.000 đồng).

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc triển khai đồng thời hai ưu đãi lớn khẳng định nỗ lực của VinaPhone Plus khi mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp cuối năm tăng mạnh. Thông qua các đối tác uy tín như Xanh SM và VETC, đơn vị mong muốn cùng khách hàng trải nghiệm những chuyến đi an toàn, tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Hội viên dễ dàng đặt xe dịch vụ qua Xanh SM hay thanh toán phí khi qua trạm VETC. Ảnh: VNPT

Bên cạnh các ưu đãi di chuyển, hội viên VinaPhone Plus có thể đổi điểm tích lũy để nhận hàng loạt voucher mua sắm, ẩm thực, làm đẹp, giải trí giá trị trên ứng dụng My VNPT. Hệ sinh thái ưu đãi phong phú được cập nhật liên tục, bao gồm các quyền lợi viễn thông như: các gói cước data, gói thoại, SMS và nhiều quà tặng vật phẩm giá trị, giúp hội viên tối ưu chi phí trong mọi nhu cầu hằng ngày.

Đối với các khách hàng cao cấp từ hạng Titan trở lên, đơn vị triển khai những đặc quyền nổi bật như: miễn phí phòng chờ thương gia tại nhiều sân bay trong nước; dịch vụ check-in nhanh giúp tiết kiệm thời gian di chuyển; tặng 600.000 đồng phí chơi golf tại hơn 25 sân golf hàng đầu trên toàn quốc.

"Những quyền lợi này thể hiện cam kết của VinaPhone Plus trong việc đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình, từ cuộc sống thường nhật đến các trải nghiệm cao cấp", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Chương trình khách hàng thân thiết VinaPhone Plus hiện được tích hợp trên ứng dụng My VNPT, giúp hội viên dễ dàng theo dõi điểm và hạng, đổi điểm, quản lý ưu đãi và cập nhật thông tin mới nhất ngay trên một nền tảng duy nhất.

(Nguồn: VNPT)