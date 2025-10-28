VinaPhone khởi động đại nhạc hội 'Sound Freedom' mùa 3

Đêm nhạc đầu tiên "Sound Freedom by VinaPhone" với sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng sẽ được tổ chức tại Ninh Bình, ngày 1/11.

Đại nhạc hội "Sound Freedom by VinaPhone" là chuỗi sự kiện âm nhạc ngoài trời miễn phí do VinaPhone tổ chức, kết hợp giữa âm nhạc với dàn nghệ sĩ nổi tiếng và trải nghiệm công nghệ 5G. Các đêm nhạc được tổ chức tại Ninh Bình, Đồng Nai, Tây Ninh và Ca Mau trong tháng 11 và 12.

Đêm nhạc "Sound Freedom" mùa 2 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Ảnh: VinaPhone

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ V-Pop như: Quang Hùng MasterD, Hà Myo, Ha Dung Hoàng Phạm, Duy Văn Phạm, DJ Hino... qua loạt sản phẩm âm nhạc được giới trẻ yêu thích. Đặc biệt, "Sound Freedom" mùa 3 sẽ được VinaPhone nâng cấp từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến công nghệ tương tác số, "biến" mỗi đêm diễn thành một lễ hội trọn vẹn.

Sự kiện mở cửa tự do và khán giả tại Ninh Bình có thể sở hữu vé fanzone vị trí đứng gần sân khấu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khi hòa mạng VinaPhone và đăng ký gói cước trên 50.000 đồng hoặc dịch vụ Internet Wi-Fi VNPT trong thời gian diễn ra chương trình.

Bên cạnh đó, khi tham gia, tại mỗi điểm dừng, khán giả còn có cơ hội trải nghiệm mạng 5G siêu tốc, thỏa sức livestream, quay video và chia sẻ khoảnh khắc tại sự kiện. Khu game và mini game công nghệ sôi động, khu trải nghiệm ứng dụng MyVNPT với loạt tiện ích số và ưu đãi dành riêng cho hội viên VinaPhone Plus.

Sân khấu cùng âm thanh, ánh sáng được đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại. Ảnh: VinaPhone

Đại diện ban tổ chức cho biết, từ năm 2023 đến nay, "Sound Freedom by VinaPhone" trở thành một trong những chuỗi nhạc hội sôi động bậc nhất dành cho giới trẻ từ Hải Phòng, Nghệ An, Buôn Ma Thuột đến Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn khán giả và hàng triệu lượt xem trực tuyến.

"Mùa 3 trở lại với quy mô hoành tráng, công nghệ hiện đại và năng lượng trẻ trung hơn. Ninh Bình - vùng đất giao thoa giữa di sản và sức trẻ sẽ mở màn cho hành trình mới, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa quyện trong một lễ hội bùng nổ", vị đại diện nói.

"Sound Freedom" mỗi mùa đều thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ tới xem trực tiếp. Ảnh: VinaPhone

Khán giả trên cả nước có thể theo dõi livestream và các nội dung độc quyền trên Truyền hình MyTV và fanpage VNPT VinaPhone, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của đại nhạc hội, cập nhật lịch trình và lineup tiếp theo.

