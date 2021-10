Vinamilk và dự án ‘Vùng xanh hy vọng’ tri ân bác sĩ tuyến đầu

Vinamilk vừa gửi tặng gần 100.000 sản phẩm Sure Prevent Gold thay lời tri ân đến các y bác si tuyến đầu, những người đã góp phần mở rộng nhiều vùng xanh trong đại dịch.

Đây là hoạt động tiếp nối hành trình tiếp sức tuyến đầu của nhãn hàng Sure Prevent Gold, thuộc chiến dịch "Bạn Khỏe mạnh, Việt Nam Khỏe mạnh" do Vinamilk khởi xướng. Trong chiến dịch này, Sure Prevent Gold hỗ trợ tổng cộng gần 200.000 sản phẩm, tương đương gần 4 tỷ đồng.

Đại diện Vinamilk chia sẻ, thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng y tế tuyến đầu của cả nước đã dốc toàn lực cho cuộc chiến chống Covid-19. Nhờ thế, chúng ta đã cùng nhau đi qua giai đoạn khó khăn nhất, để đưa những vùng xanh đến với cuộc sống. Khi mọi người đang dần quay lại với cuộc sống "bình thường mới", những "anh hùng áo trắng" vẫn chưa một phút ngơi nghỉ. Họ vẫn đang tiếp tục chiến đấu để bảo vệ những vùng xanh, bảo vệ sự bình an và khỏe mạnh của mọi người dân.

Để bày tỏ sự cảm kích và tiếp tục chung vai sát cánh cùng các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu, cuối tháng 10, Vinamilk tiếp tục triển khai hoạt động trao tặng sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 63 bệnh viện trên cả nước. Đây cũng là món quà tinh thần, tấm lòng của tập thể nhân viên Vinamilk gửi đến tuyến đầu với lời tri ân: "Cám ơn những anh hùng áo trắng đã luôn là 'vùng xanh hy vọng' của người dân Việt Nam".

Đại diện Vinamilk gửi tặng món quà sức khỏe đến các "anh hùng áo trắng" tại Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM).

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Thành, Trưởng phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Quân y 175 cho biết, những ngày vừa qua, cả nước đã phải trải qua một đợt dịch thật sự cam go và khốc liệt. Sự chung tay quyết liệt của Nhà nước, các bộ ngành, đặc biệt Bộ Y tế, cùng y bác sĩ nơi tuyến đầu thực sự là những "lá chắn", là "vùng xanh" của nhân dân trong đại dịch. "Chúng tôi là những người nơi tuyến đầu, đều quyết tâm cùng các lực lượng y tế đẩy lùi dịch bệnh, mở rộng thêm vùng xanh, mang lại cuộc sống yên bình, sức khỏe cho mỗi người dân", bác sĩ Thành bày tỏ.

Lời cảm ơn của đội ngũ y bác sĩ gửi tới cộng đồng vì đã tuân thủ 5K, mở rộng vùng xanh trên tay bác sĩ Trần Văn Thành, bệnh viện Quân y 175.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Hoàng Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông bổ sung, muốn bảo vệ thành quả hiện tại, ngày càng mở rộng những vùng xanh hy vọng mới, mọi người vẫn phải tiếp tục tuân thủ 5K, tăng cường chế độ dinh dưỡng, thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng. "Mong rằng mỗi người sẽ sống vui, sống khỏe, sống có ích, đảm bảo công tác phòng chống dịch và góp phần tạo thêm sức sống mới, tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội.", bác sĩ Tú cho biết.

Các món quà sức khỏe cũng thay lời tri ân của nhãn hàng Sure Prevent Gold gửi đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội).

Bà Phạm Thị Nhung, Giám đốc ngành hàng Sữa bột, Công ty Vinamilk cho biết, các sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ tuyến đầu được Vinamilk lựa chọn không chỉ đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, năng lượng, mà còn phải tiện sử dụng, dễ bảo quản, phù hợp với điều kiện làm việc thực tế của các y bác sĩ. Cụ thể, sản phẩm Sure Prevent Gold mà Vinamilk trao tặng có dạng chai, bổ sung 29 vitamin khoáng chất thiết yếu và chiết xuất mầm bông cải xanh giàu Glucoraphanin được chứng minh lâm sàng, giúp tăng cường sức đề kháng và phục hồi sức khỏe tổng thể, đáp ứng nhu cầu bổ sung dinh dưỡng đặc biệt cho nhân viên y tế vẫn đang không ngơi nghỉ để chiến thắng hoàn toàn Covid-19.

Trong những ngày chống dịch cao điểm, với lời chúc "Tuyến đầu khỏe mạnh, vì Việt Nam khỏe mạnh", Vinamilk và nhãn hàng Sure Prevent Gold đã liên tục triển khai nhiều đợt trao tặng sản phẩm dinh dưỡng, tiếp lửa cho hơn 10.000 nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện trên cả nước như Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng), Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ... Riêng tại TP HCM, địa phương là điểm nóng về dịch, Vinamilk đã hỗ trợ gần 800.000 sản phẩm và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện điều trị, bệnh viện thu dung, dã chiến, khu cách ly, tổ công tác xét nghiệm đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố...

Các nhân viên Vinamilk chuẩn bị các món quà tri ân đến đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu.

Vinamilk là doanh nghiệp rất tích cực trong các chương trình đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trong "trận chiến" chống dịch Covid-19. Trong gần 2 năm qua, Vinamilk đã đóng góp gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch của Chính phủ, đóng góp vào Quỹ Vaccine, tiếp sức các lực lượng y tế tuyến đầu, hỗ trợ cộng đồng và chăm sóc, bảo vệ trẻ em trong dịch Covid-19.

Hoàng Anh (Ảnh: Vinamilk)