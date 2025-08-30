Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Lượng người ghé gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm luôn ở mức cao, cho thấy sự gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, đồng thời ghi nhận cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi và hiệu quả của doanh nghiệp.

Ban tổ chức dành 101.000 sản phẩm mời khách tham quan được thưởng thức, với nhiều hương vị từ sữa tươi, sữa hạt đến kem. Ảnh: Vi Nam