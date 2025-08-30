Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Ba ngày qua, gian trưng bày Vinamilk tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tấp nập người ra vào, từ trẻ đến già, một phần vì thương hiệu quen thuộc, phần khác là cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và sáng tạo. Ảnh: Vi Nam
Không gian chia thành nhiều quầy, phân rõ từng dòng sản phẩm đặc trưng thương hiệu, kèm bảng thông tin về thành phần, công dụng.
Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk, cho biết đơn vị không chỉ trưng bày sản phẩm dinh dưỡng, mà còn truyền tải tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại - cội nguồn một doanh nghiệp nhà nước và tầm vóc thương hiệu top một tiềm năng nhất toàn cầu theo đánh giá từ Brand Finance. 49 năm qua, thương hiệu phục vụ gần 100 triệu người Việt. Ảnh: Tịnh Không
Bên cạnh trưng bày sản phẩm, doanh nghiệp còn lồng ghép thông tin 49 năm phát triển - từ ngày đầu thành lập đến vị thế là thương hiệu sữa số một Việt Nam, đồng hành đất nước qua mọi thăng trầm. Ảnh: Vi Nam
Lượng người ghé gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm luôn ở mức cao, cho thấy sự gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, đồng thời ghi nhận cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi và hiệu quả của doanh nghiệp.
Ban tổ chức dành 101.000 sản phẩm mời khách tham quan được thưởng thức, với nhiều hương vị từ sữa tươi, sữa hạt đến kem. Ảnh: Vi Nam
Nhiều em nhỏ thể hiện sự háo hức khi cầm trên tay hiệu sữa quen thuộc mà các em uống mỗi ngày. Ảnh: Vi Nam
Nhiều gia đình gọi Vinamilk là sản phẩm “quốc dân”, gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều Gen Z đặt các câu hỏi liên quan đến hành trình phát triển thương hiệu. Bùi Thị Như Ý (22 tuổi, TPHCM) nhận xét: "Tôi ấn tượng với không gian trưng bày của Vinamilk, hiện đại và chỉn chu. Sữa ngon và bao bì đẹp". Ảnh: Tịnh Không
Những người trẻ khác đánh giá gian hàng trực quan, giúp mọi người hiểu sâu bước đột phá trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, cách thức có được sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, đón đầu mọi xu hướng tiêu dùng. Ảnh: Tịnh Không
Người dân khám phá quầy sữa thực vật không chứa lactose, không chất bảo quản, không thuốc diệt cỏ Glyphosate, ứng dụng công nghệ xay nguyên hạt để giữ trọn dinh dưỡng. Ảnh: Vi Nam
Không gian có nhiều góc đẹp, thu hút các bà, các mẹ diện áo dài chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Vi Nam
"Gần 50 năm qua, chúng tôi luôn xác định sứ mệnh của mình là chăm sóc người dân bằng sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất, đạt chuẩn quốc tế", ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành marketing Vinamilk, khẳng định. Ảnh: Vi Nam
Ra đời năm 1976, cùng đất nước, Vinamilk trải qua nhiều khó khăn, nỗ lực vươn lên thành doanh nghiệp sữa hàng đầu, đạt “Thương hiệu Quốc gia”. Hiện đơn vị có mặt tại 65 quốc gia, danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.
Đông Vệ