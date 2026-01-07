Vinamilk ra mắt sữa uống dinh dưỡng Optimum A2 Pro+

Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ là sản phẩm đầu tiên của Vinamilk chứa đồng thời các thành phần đạm quý A2, 6 HMO, MFGM & DHA, chăm sóc trục não - ruột - miễn dịch của trẻ.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành khối Marketing, cho biết, Vinamilk Optimum A2 Pro+ được ra đời nhằm nâng cao chuẩn dinh dưỡng cho trẻ em Việt, dựa trên nền tảng khoa học thực chứng và nguồn cảm hứng từ dưỡng chất "vàng" trong sữa mẹ.

Các dưỡng chất đạm quý A2 - 6 HMO - MFGM & DHA khi phối hợp cùng nhau sẽ hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và phát triển tốt não bộ, được liên kết qua "hệ trục" não - ruột - miễn dịch. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

"Chúng tôi hướng đến tầm nhìn tiên phong mang đến giải pháp dinh dưỡng quốc tế, hỗ trợ phát triển toàn diện não bộ, tiêu hóa và miễn dịch thông qua sự cộng hưởng vượt trội của đạm quý A2, 6 HMO, MFGM & DHA, mang đến những lợi ích sức khỏe vượt trội cho thế hệ tương lai ngay từ giai đoạn sớm", ông Trí nói.

Sản phẩm sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ mới. Ảnh: Vinamilk

Kế thừa giá trị Vinamilk Optimum, nâng tầm lên phân khúc cao cấp

Dòng sản phẩm Vinamilk Optimum được phát triển trên tinh thần "nhà nào cũng có mẹ". Theo đó, đội ngũ nhà khoa học của Vinamilk đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm dựa trên cảm hứng từ các dưỡng chất "vàng" có trong sữa mẹ và ứng dụng các thành tựu khoa học để trẻ có thể tiếp tục thụ hưởng các dưỡng chất như 6 HMO, MFGM... trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Cuối năm 2025, Vinamilk Optimum phát triển hai dòng sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos - những sản phẩm sữa chứa công thức 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam. Năm nay, thương hiệu bổ sung Optimum A2 Pro+.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Khối Nghiên cứu & Phát triển của Vinamilk cho biết, sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+ là bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển sản phẩm của thương hiệu. "Việc tích hợp thành công đạm A2 - 6 HMO - MFGM & DHA tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Vinamilk trong mang đến nguồn dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho trẻ. Hiệu ứng 'siêu cộng hưởng lớn khôn' của bộ ba dưỡng chất này trên 'hệ trục' não - ruột - miễn dịch sẽ giúp củng cố nền tảng phát triển cho trẻ em Việt, đồng thời mang đến sự an tâm trên hành trình nuôi trẻ".

Các dưỡng chất tạo nền tảng "siêu cộng hưởng lớn khôn"

Đại diện thương hiệu dẫn các nghiên cứu khoa học cho biết trục não - ruột là một hệ thống "giao tiếp hai chiều" giữa ruột và não, nghĩa là hoạt động của ruột có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, giấc ngủ và khả năng tập trung của trẻ, trong khi não ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của quá trình tiêu hóa - hấp thu. Vì vậy, cùng với mạng lưới thần kinh ruột, hệ thần kinh ruột được ví như "bộ não thứ hai" của cơ thể. Khi tiêu hóa "êm" và miễn dịch được củng cố, việc hấp thu dưỡng chất sẽ diễn ra tối ưu. Đặc biệt, trí não phát triển sẽ là tiền đề để con trở nên thông minh và sáng dạ hơn mỗi ngày. Đây chính là cơ sở khoa học cho việc Vinamilk lựa chọn bộ ba đạm A2 - 6 HMO - MFGM & DHA nhằm nuôi dưỡng "hệ trục" não - ruột - miễn dịch, giúp mang đến "siêu cộng hưởng lớn khôn" cho trẻ.

Sự kết hợp của đạm quý A2 - 6 HMO - MFGM & DHA trong Vinamilk Optimum A2 Pro+ giúp củng cố nền tảng phát triển cho trẻ. Ảnh: Vinamilk

Trong đó, đạm A2 (A2 β - casein) là nguồn đạm quý từ giống bò A2 thuần chủng, có cấu trúc gần với đạm β - casein trong sữa mẹ. Để có được đạm A2 là một kỳ công khoa học từ việc chọn lựa, xác định đúng giống bò A2 nguyên thủy, đến chăm sóc, phối giống thuần chủng. Hiện nay, nguồn đạm A2 trong sữa Vinamilk được khai thác từ hai giống bò chính là Jersey và Holstein. Đàn bò được kiểm tra gen định kỳ nhằm đảm bảo sữa thu được chứa đạm A2 đạt chuẩn với chất lượng cao.

Đạm A2 khi đi vào cơ thể sẽ không dễ bị phân cắt hay chuyển hóa thành β-casomorphin-7 (βCM-7) - một hoạt chất có thể làm trẻ bị tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng... Nhờ thế, các dưỡng chất trong sữa A2 phần nào được tiêu hóa - hấp thu hiệu quả hơn, đặc biệt hữu ích với những trẻ có hệ tiêu hóa còn non nớt. Ngoài ra, đạm A2 còn chứa các nguyên liệu cần thiết góp phần xây dựng nền tảng thể chất và tạo ra các peptide hoạt tính sinh học hỗ trợ miễn dịch đường ruột, nâng cao sức đề kháng cho trẻ.

Vinamilk Optimum A2 Pro+ tiếp tục ứng dụng 6 HMO trong công thức - một cải tiến tiên phong đã làm nên dấu ấn của dòng sản phẩm Vinamilk Optimum. HMO là dưỡng chất quý với hàm lượng chiếm nhiều thứ ba trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn, giúp cân đối hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) - sản phẩm sau khi HMO được phân cắt, tham gia vào các quá trình sinh hóa của cơ thể, trong đó có hoạt động của trục não ruột, gián tiếp điều hòa giấc ngủ và hỗ trợ sức khỏe não bộ, giúp trẻ phần nào ngủ ngon hơn.

MFGM - màng cầu béo tự nhiên trong sữa mẹ giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành màng tế bào não. Nhờ chứa phospholipid, sphingomyelin và glycoprotein... MFGM hỗ trợ cải thiện khả năng nhận thức, ghi nhớ và ngôn ngữ của trẻ. Ngoài ra, các hoạt chất như mucin và lactadherin trong MFGM còn góp phần tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. MFGM khi kết hợp với DHA sẽ hỗ trợ trẻ phát triển tốt trí não và thị giác.

Khi cùng xuất hiện trong một sản phẩm sữa uống dinh dưỡng, đạm A2 - 6 HMO - MFGM & DHA hỗ trợ tạo nên "siêu cộng hưởng lớn khôn", giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tối ưu, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và phát triển tốt trí não.

Vinamilk Optimum A2 Pro+ đóng hộp 110ml hiện được phân phối tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Vinamilk trên toàn quốc và các hệ thống phân phối trực tuyến của Vinamilk.

Diệp Chi