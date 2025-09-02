Vinamilk Optimum đồng hành cùng 80 gia đình nữ chiến sĩ A80

80 phần quà trị giá 160 triệu đồng được trao tận tay các nữ chiến sĩ, tiếp thêm động lực để họ yên tâm làm nhiệm vụ.

Chiều 26/8, Vinamilk Optimum phối hợp cùng Ban tổ chức A80 Quân khu 4 và Quân khu 7 triển khai chương trình trao 80 phần quà tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Hà Nội. Theo đó, hàng chục voucher sản phẩm Optimum với tổng giá trị 160 triệu đồng được gửi tặng các nữ quân nhân Quân khu 7 và Quân khu 4 tham gia diễu binh, diễu hành, có con nhỏ từ từ 2 đến 7 tuổi.

Đại diện Vinamilk trao 80 phần quà đến các nữ quân nhân Quân khu 4 và Quân khu 7 có con nhỏ, đang tham gia nhiệm vụ A80. Ảnh: Vinamilk

Đại diện Vinamilk cho biết xa nhà nhiều tháng, những nữ quân nhân luôn trăn trở về việc con được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng. Ở giai đoạn phát triển, trẻ cần nền tảng vững chắc cho hệ tiêu hóa và sức đề kháng. Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất trong sữa mẹ, Vinamilk Optimum - sản phẩm sữa bột trẻ em đầu tiên tại Việt Nam bổ sung công thức chứa 6 HMO, nhóm chiếm tới 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ. Công thức này giúp trẻ tiếp cận gần hơn nguồn dưỡng chất quý giá, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường đề kháng, để mẹ an tâm hoàn thành nhiệm vụ.

"Với những món quà từ Vinamilk Optimum, chúng tôi mong muốn san sẻ cùng hậu phương của mẹ, để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con vẫn được trao trọn vẹn sự chăm sóc và yêu thương. Bởi khi mẹ và hậu phương an tâm, hành trình lớn khôn của con mới thật sự trọn vẹn hạnh phúc", ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk nói.

Những món quà từ Vinamilk Optimum gửi gắm sự sẻ chia, đồng hành cùng gia đình nữ quân nhân trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ. Ảnh: Vinamilk

Tại buổi trao quà, anh Lê Minh Phú, chồng của nữ quân nhân Trần Thị Linh Chi (Khối Nữ chiến sĩ Biệt động), cho biết vợ anh được điều động tham gia cả nhiệm vụ A50 và A80, đã xa nhà hơn 4 tháng. "Hai con còn nhỏ nhưng may mắn đều ngoan, tự lập nên tôi cùng ông bà nội cũng bớt phần vất vả khi mẹ vắng nhà. Khi nhận được phần quà từ Vinamilk, gia đình rất vui vì hậu phương cũng được chăm lo", anh nói.

Anh Lê Minh Phú cùng hai con. Ảnh: Vinamilk

Ngoài tặng voucher, chương trình còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng, dành tặng 3 nữ quân nhân phần quà đặc biệt là cuộc hội ngộ cùng gia đình ngay tại Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9. Ba nữ quân nhân may mắn là Lê Thị Minh Tâm, Thị Trinh (Khối nữ chiến sĩ Biệt động) và Lưu Thị Sâm (Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam).

Theo đại diện doanh nghiệp, thông qua các hoạt động, nhãn hàng gửi lời tri ân đến những người mẹ, người phụ nữ vừa góp phần cho sự kiện lớn của đất nước. Đây là một trong những chương trình quan trọng trên hành trình khẳng định cam kết dài lâu của doanh nghiệp. Vinamilk luôn đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình nuôi con bằng những sản phẩm chất lượng, đạt chứng nhận quốc tế và qua những hành động thiết thực.

Mai Thương