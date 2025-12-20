Vinamilk nhận bằng khen xuất khẩu tiêu biểu

Vinamilk đạt 10.983 tỷ đồng doanh thu xuất khẩu trong năm 2024, tăng 12,6% so với cùng kỳ, là hãng sữa duy nhất nhận Bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu từ Bộ Công Thương.

Hoạt động diễn ra tại Hội nghị tổng kết năm 2025 của Bộ Công Thương, ngày 19/12, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành. Bộ Công Thương đã công bố kết quả xuất nhập khẩu năm 2025 và vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu năm 2024. Trong đó, Vinamilk là doanh nghiệp ngành sữa duy nhất góp mặt ở danh sách được vinh danh.

Năm 2024, doanh thu thuần từ các thị trường nước ngoài của Vinamilk đóng góp 17,7% vào doanh thu hợp nhất của công ty (10,983 trong số với 61.824 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu xuất khẩu đạt gần 8.350 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; doanh nghiệp mở rộng thêm hai thị trường mới, nâng tổng số thị trường xuất khẩu lũy kế lên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Vinamilk đại diện công ty nhận bằng khen từ Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Vi Nam

Nhiều năm qua, Vinamilk xác định xuất khẩu là trụ cột chiến lược song hành cùng thị trường nội địa. Trên nền tảng là doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, Vinamilk từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và áp dụng hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế.

Đến nay, sản phẩm của Vinamilk trải rộng từ Trung Đông, Đông Nam Á, Đông Á đến châu Âu, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi. Danh mục sản phẩm xuất khẩu ngày càng đa dạng, bao gồm sữa bột, sữa nước, sữa đặc, sữa chua, kem, sữa thực vật và nước dừa.

Đối với các thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Australia hay Mỹ, sản phẩm của Vinamilk đều vượt qua hệ thống kiểm định của các tổ chức quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, chủ động thiết kế các dòng sản phẩm phù hợp với đặc thù văn hóa, ẩm thực và nhu cầu dinh dưỡng của từng thị trường, tạo nền tảng cho sự hiện diện lâu dài và bền vững.

Với định hướng phát triển xuất khẩu theo chiều sâu, dựa trên chất lượng và sự phù hợp thị trường, Vinamilk đã đưa nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế với mức giá phù hợp đến trẻ em tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có nhiều thị trường châu Phi. Doanh nghiệp cũng chủ động đón đầu xu hướng tiêu dùng tại các nước phát triển, như Australia và New Zealand. Song song đó, hãng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bao bì thân thiện với môi trường, khẳng định định hướng phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động xuất khẩu.

Vinamilk tại Hội chợ ThaiFex 2025. Ảnh: Vi Nam

Riêng trong năm 2025, Vinamilk tham gia gần 40 hội chợ và chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, chủ động đồng hành các chương trình xúc tiến của Bộ Công Thương và các địa phương. Doanh nghiệp liên tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Theo Brand Finance, năm 2025 Vinamilk được xếp hạng là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu với mức xếp hạng cao nhất AAA+, đồng thời là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới.

Đại diện Vinamilk cho biết bằng khen Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu năm 2024 bên cạnh ghi nhận kết quả kinh doanh, còn khẳng định vai trò doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của ngành sữa. Từ nền tảng đó, đơn vị tiếp tục đồng hành các bộ, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển xuất khẩu giai đoạn 2026-2030, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam và thúc đẩy thương hiệu quốc gia trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Hoàng Anh