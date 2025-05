Vinamilk lãi thấp nhất gần một thập kỷ

Quý một năm nay, Vinamilk lãi sau thuế 1.587 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ 2024, ghi nhận quý có lãi thấp nhất kể từ quý 2/2015.

Đây là số liệu vừa được Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM) công bố trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm nay. Kết quả này phản ánh sức mua trong nước giảm và chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của công ty trong quý I đạt 12.935 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường nội địa của doanh nghiệp chiếm 77% tổng doanh thu, giảm 13% còn 10.011 tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ giảm 13,5%, còn 8.804 tỷ đồng.

Ngược lại, thị trường nước ngoài của công ty tăng trưởng quý thứ bảy liên tiếp, đạt 2.924 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 1.620 tỷ đồng, nhờ các thị trường truyền thống như Trung Đông, đặc biệt là Iraq. Doanh thu từ các chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp đạt 1.304 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp hợp nhất của công ty đạt 5.210 tỷ đồng sau khi trừ giá vốn, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ còn 40,3%.

Theo Vinamilk, công ty đã thực hiện 20% kế hoạch doanh thu và 16% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau ba tháng. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu 64.505 tỷ đồng doanh thu và 9.680 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 4,3% và 2,4% so với năm 2024. Nếu đạt mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ có 4 năm tăng trưởng liên tiếp và thiết lập kỷ lục doanh thu mới.

Tại đại hội cổ đông thường niên, một số cổ đông lo ngại việc Mỹ có thể giảm thuế nhập khẩu sữa về 0%, gây áp lực lên hàng Việt. Bà Mai Kiều Liên, CEO Vinamilk, khẳng định sản phẩm Việt có lợi thế giá và độ tươi, đủ sức cạnh tranh. Doanh nghiệp hiện có nhà máy tại Mỹ, đóng góp khoảng 5% doanh thu. Việc áp thuế đối ứng vẫn đang hoãn ba tháng để đàm phán, chưa ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Tuy nhiên, bà Liên cảnh báo nếu các ngành xuất khẩu lớn như gỗ, dệt may bị ảnh hưởng, thu nhập người lao động có thể giảm, kéo theo xu hướng thắt chặt chi tiêu -yếu tố tác động đến tiêu dùng sữa.

Giá nguyên liệu dự kiến tăng khoảng 4% trong năm nay, Vinamilk dự kiến tăng giá bán hơn 3%, với kỳ vọng không ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, tổng tài sản của Vinamilk đạt 55.014 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 4% lên 37.622 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty cũng gần 7.000 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu và thành phẩm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 17.391 tỷ đồng, trong đó hơn 10.060 tỷ đồng là vay ngắn hạn.

Thi Hà