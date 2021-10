Vinamilk góp vaccine và hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19

Vinamilk vừa trao tặng 10 tỷ đồng và một triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Sáng ngày 21/10, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại đây, ngoài một triệu ly sữa, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) trao tặng 7 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ trẻ em mồ côi và 3 tỷ đồng cho chương trình mua vaccine phòng, chống Covid-19.

Đại diện Vinamilk trao tặng 10 tỷ đồng 1 triệu ly sữa đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch. Ảnh: NT.

Đây là kết quả của chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" do Vinamilk và VTV Digital phối hợp thực hiện trong thời gian qua. Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như cộng đồng vì đóng góp nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội cho biết: "Bên cạnh sự nỗ lực để cung cấp vaccine - tấm lá chắn cần thiết cho tất cả mọi người, trong đó có trẻ em trước dịch bệnh thì sự hỗ trợ chăm lo kịp thời cho các em trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết. Vinamilk hy vọng, ngoài sự đóng góp từ công ty, thì sự lan tỏa của tình yêu thương và chung tay của cộng đồng chăm sóc trẻ em chính là kết quả ý nghĩa mà chiến dịch ‘Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh’ đã đạt được".

Trẻ em gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhận phần quà từ Vinamilk. Ảnh: NT.

Chiến dịch cũng đã kêu gọi cộng đồng cùng nhau xây nên "vùng xanh hy vọng" tiếp cận gần 23 triệu người dùng và gần170.000 lượt tham gia. Vượt ngoài khuôn khổ một chiến dịch truyền thông, "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" trở thành cầu nối yêu thương, hy vọng của cộng đồng đến với các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thiệt thòi trong đại dịch.

Diễn ra trong giai đoạn làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát, chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" đã nhận được hưởng ứng, lan tỏa bởi thông điệp ý nghĩ và nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực, chung tay chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Tiếp nhận số tiền và phần quà hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & xã hội chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá rất cao sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Chiến dịch ‘Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh’ do Vinamilk khởi xướng không chỉ mang thông điệp tích cực về lối sống khỏe mạnh, lạc quan, an toàn trong đại dịch của người trẻ mà còn là cầu nối mang đến tình yêu thương, sự chia sẻ, quan tâm của cộng đồng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19".

Chiến dịch "Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh" kêu gọi được 23 triệu người dung tiếp cận và gần 170.000 lượt tham gia. Ảnh: Vinamilk.

Vinamilk là doanh nghiệp luôn thực hiện các chương trình hướng đến trẻ em. Trong 2 năm đại dịch bùng phát, Vinamilk đã đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc trẻ em như Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với 3,4 triệu ly sữa tương đương 25 tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm ngàn hộp sữa cho trẻ em tại các nơi cách ly tập trung hằng năm, hỗ trợ kinh phí cho nhiều trường hợp trẻ em phẫu thuật tim, mắt có hoàn cảnh khó khăn...

Với nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng và chung tay chống dịch, Vinamilk đã đóng góp gần 100 tỷ đồng gồm tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng, trang thiết bị y tế và nhiều hỗ trợ khác kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay.

Thanh Thư