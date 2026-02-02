Vinamilk ghi nhận doanh thu cao kỷ lục

Năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinamilk đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1%, mức kỷ lục từ trước tới nay của doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam.

Báo cáo hợp nhất quý IV/2025 cho thấy Vinamilk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Riêng trong quý cuối năm, doanh nghiệp này đạt 17.045 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Đà tăng chủ yếu đến từ kinh doanh quốc tế, trong khi thị trường nội địa đã phục hồi rõ nét. Doanh thu thuần trong nước quý IV đạt 13.846 tỷ đồng, tăng 7,8%, chiếm 81,3% tổng doanh thu hợp nhất.

Ở mảng kinh doanh quốc tế, doanh thu thuần quý IV đạt 3.188 tỷ đồng, tăng 21%. Riêng xuất khẩu đạt 1.579 tỷ đồng, tăng 26%, qua đó ghi nhận quý tăng trưởng dương thứ 10 liên tiếp. Lũy kế năm 2025, xuất khẩu đạt 7.105 tỷ đồng, tăng 25,4%, trong khi tổng doanh thu thuần từ thị trường nước ngoài đạt 12.682 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước.

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý IV đạt 40,4%, tăng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ, nhờ quy mô doanh thu mở rộng và giá nguyên liệu đầu vào duy trì ổn định. Lũy kế năm 2025, biên lợi nhuận gộp đạt 41,2%, chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ do tác động của quý I.

Nhờ hiệu quả vận hành được cải thiện, công ty này ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 3.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.827 tỷ đồng, lần lượt tăng 31,5% và 31,7% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt 9.414 tỷ đồng, EPS là 4.028 đồng.

Theo Vinamilk, kết quả tích cực đến từ việc đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, cao cấp hóa danh mục và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tỷ trọng các sản phẩm mới trong năm 2025 tăng gấp đôi so với năm trước, góp phần nâng tỷ trọng phân khúc cao cấp lên gần hai chữ số trong tổng doanh thu nội địa.

Thi Hà