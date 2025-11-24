Vinamilk đưa 48 tấn sữa, nước uống đến vùng lũ

Đại diện Vinamilk cho biết đợt lũ sau bão số 13 là một trong những trận thiên tai nặng nề nhất nhiều năm trở lại đây tại miền Trung và Tây Nguyên. Với người dân, mọi sự hỗ trợ đều mang nhiều ý nghĩa, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Trong đó, các sản phẩm dinh dưỡng có tác động lớn đến sức khỏe, vì vậy nhãn hàng sớm triển khai các hoạt động hỗ trợ, góp phần giúp mọi người, đặc biệt trẻ nhỏ và người lớn tuổi hồi phục sau những ngày chống chịu với lũ.