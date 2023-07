Vinamilk đồng hành cùng Hội Nữ hộ sinh chăm sóc mẹ và bé

Vinamilk hợp tác cùng Hội Nữ hộ sinh Việt Nam ra mắt câu lạc bộ "Đôi tay chở che" với nhiều hoạt động nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho các nữ hộ sinh.

Câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, các chương trình tập huấn... nhằm cung cấp những kiến thức hữu ích cho nữ hộ sinh, qua đó chăm sóc tốt hơn sức khỏe của các bà mẹ và em bé sau sinh. Đại diện Vinamilk cho biết, với sự ra mắt câu lạc bộ, đơn vị mong muốn lan tỏa những câu chuyện tôn vinh nghề hộ sinh và nhất là góp phần nâng cao vai trò của nữ hộ sinh trong hệ thống trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em - nguồn lực quan trọng để xây dựng một hệ thống y tế hoàn thiện và chất lượng. Đây cũng chính là một trong những nền tảng để xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, "vì một Việt Nam vươn cao" - mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi nhiều năm nay.

Tiết mục văn nghệ mở đầu lễ ra mắt câu lạc bộ "Đôi tay chở che". Ảnh: Vinamilk

Ông Lê Đình Bảo Châu, Giám đốc Marketing Ngành hàng Vinamilk khẳng định: "Vinamilk thấu hiểu, cảm thông sự hy sinh thầm lặng và luôn trân trọng nghề nghiệp của các chị. Đồng thời, Vinamilk mong muốn đồng hành để phát triển kiến thức, tay nghề cho nữ hộ sinh, bên cạnh việc mang lại nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ em Việt Nam bằng các sản phẩm chất lượng".

Ngay trong lễ ra mắt câu lạc bộ hôm 15/7, Vinamilk cùng Hội Nữ hội sinh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Miễn dịch kép - 2 phòng tuyến vững vàng", mang đến cho các nữ hộ sinh những kiến thức có thể áp dụng trong công việc hàng ngày.

Đại diện Vinamilk và đại diện Hội Nữ hộ sinh Việt Nam trong lễ ra mắt Câu lạc bộ "Đôi tay chở che". Ảnh: Vinamilk

Mở đầu hội thảo, thạc sĩ điều dưỡng Võ Thị Ngọc Diệp (Trưởng phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Hùng Vương, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng TP HCM) chia sẻ giải pháp thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, bao gồm nhận biết khi trẻ đói bụng, dấu hiệu cho con bú đúng cách, chăm sóc và hỗ trợ sản phụ khi bị tắc tia sữa, cách vắt sữa bằng tay...

Tiếp theo, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn (Phó trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP HCM, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1) chia sẻ đặc điểm hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ và vai trò của các kháng thể. Ông trình bày các chứng cứ lâm sàng về giải pháp tăng cường miễn dịch kép với bộ đôi kháng thể IgA và IgG nhằm tăng cường đề kháng cho mẹ và bé.

Phó giáo sư phân tích hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, nhất là trẻ sinh mổ, miễn dịch kém hơn trẻ sinh thường. Cùng với đó, kháng thể truyền thụ động từ mẹ giảm dần sau sinh tạo nên giai đoạn khoảng trống miễn dịch ở trẻ. Vì vậy, trẻ cần được bổ sung dinh dưỡng tạo kháng thể tốt, hỗ trợ hệ miễn dịch còn non nớt những năm đầu đời. Việc lựa chọn dinh dưỡng bổ sung nếu mẹ chưa có đủ sữa cho con cần lưu ý chọn dinh dưỡng tăng cường kháng thể IgA và IgG.

Phó giáo sư giải thích, kháng thể IgG đóng vai trò kích hoạt các bổ thể, ngưng kết vi khuẩn, bắt giữ tác nhân gây bệnh, giúp trẻ phòng và điều trị các căn bệnh do virus, vi khuẩn, nấm men, và các loại dị ứng gây ra. Kháng thể tiết IgA nằm ngoài da và hệ thống niêm mạc biểu mô, dịch tiết hô hấp, niệu dục, tiêu hóa, nước bọt... giúp ức chế sự bám dính của vi khuẩn và virus vào các bề mặt niêm mạc, đồng thời tăng hiệu quả miễn dịch đường ruột và hô hấp. Cơ thể thiếu IgA sẽ dễ mắc bệnh ở các bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và tiết niệu như viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi, hen, các bệnh nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội thảo. Ảnh: Vinamilk

Kháng thể IgG được xem là "phòng tuyến bên trong", đóng vai trò bất hoạt mầm bệnh như vi khuẩn, virus; còn kháng thể IgA được xem là phòng tuyến bên ngoài, là kháng thể chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong sữa non của mẹ (khoảng 90%), giúp ức chế sự bám dính, xâm nhập của vi khuẩn, virus vào cơ thể.

Báo cáo tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bà Huỳnh Thị Thu Ngân là đại diện Vinamilk cho biết, công ty đã đưa vào sản phẩm sữa bột bộ đôi kháng thể IgG và IgA, mang đến giải pháp dinh dưỡng "miễn dịch kép 2 phòng tuyến vững vàng" cho trẻ em Việt Nam. Trong đó, kháng thể IgG được cung cấp từ sữa non thu hoạch trong vòng 24 giờ sau sinh để đảm bảo hàm lượng các chất dinh dưỡng, có tác dụng miễn dịch cao hơn so với sữa non 48 giờ hay sữa non 72 giờ. Còn kháng thể IgA được hình thành nhờ việc kết hợp giữa Lactobacillus fermentum HMP - lợi khuẩn được phân lập từ sữa mẹ với chất xơ HMO (2’-FL) - prebiotics có cấu trúc tương tự như dưỡng chất được tìm thấy trong sữa mẹ. Kết quả, sản phẩm Vinamilk ColosGold 3 được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng minh lâm sàng có thể giúp trẻ tăng 8 lần kháng thể IgA tự nhiên.

Đại diện Vinamilk phân tích lợi ích tăng cường miễn dịch kép với bộ đôi kháng thể IgA và IgG có trong sữa Vinamilk ColosGold 3. Ảnh: Vinamilk

Kết thúc hội thảo, nhiều nữ hộ sinh chia sẻ rất phấn khởi khi được tiếp cận với những kiến thức hữu ích cho nghề nghiệp của mình, giúp họ thêm an tâm và vững tin trong hành trình chăm sóc mẹ và bé. Vinamilk cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài cùng Hội Nữ hộ sinh Việt Nam, cũng như đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe hàng triệu bà mẹ và trẻ em, vì một Việt Nam khỏe mạnh và vươn cao.

An Mai