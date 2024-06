VinaLiving tung nhiều đặc quyền cho người mua nhà Phu My Estates

Người mua Phu My Estates nhận thẻ thành viên VinaLiving với các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ, nghỉ dưỡng, đồng thời được chiết khấu khi giao dịch bất động sản.

Nhà đầu tư, cư dân khi sở hữu sản phẩm bất kỳ tại khu nhà ở Vũ Việt (tên thương mại Phu My Estates) có cơ hội nhận được thẻ thành viên đặc quyền từ VinaLiving Lifestyle Club (VLC). Với thẻ này, cư dân có thể tự do tận hưởng các tiện ích ở tầng 5 khu trung tâm thương mại nội khu dự án rộng 1.000 m2. Trong đó, 500 m2 dành cho gym, yoga, phòng sauna với nhiều thiết bị phục vụ rèn luyện sức khỏe, thư giãn.

Cư dân cũng hưởng các đặc quyền liên quan đến các tiện ích khác như phòng chiếu phim, karaoke, phòng game, Kid's Club, sảnh lounge. Các khu vực thiết kế phục vụ nhu cầu của mọi lứa tuổi. Đây cũng là không gian phù hợp tổ chức các buổi tiệc gặp gỡ, giao lưu, hội họp.

Phối cảnh tổng thể Phu My Estates. Ảnh; VinaLiving

Thẻ VLC đi kèm nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho thành viên như được chăm sóc với nhiều dịch vụ khác nhau, hưởng chiết khấu khi mua các bất động sản của VinaLiving.

Đại diện VinaLiving cho biết đơn vị đang lên kế hoạch bổ sung nhiều quyền lợi cho thành viên sử dụng thẻ VLC. Trong thời gian tới, thành viên có thể sử dụng thẻ này cho toàn bộ hệ tiện ích tại chuỗi dự án của VinaLiving. Trong đó, thành viên sẽ được chiết khấu đến 20% cho các dịch vụ spa, nhà hàng, bãi biển tại khu nghỉ dưỡng Maia Resort Quy Nhon, The Ocean Resort Quy Nhon.

Ngoài thẻ VLC, người mua Phu My Estates dịp này còn được hưởng ưu đãi từ chương trình "Early Bird" của chủ đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư chiết khấu đặt chỗ sớm đến 2% cho mỗi giao dịch thành công. Cư dân lựa chọn phương thức thanh toán nhanh sẽ được chiết khấu thêm.

Phối cảnh khu biệt thự đơn lập và công viên nội khu dự án. Ảnh: VinaLiving

Phu My Estates là dự án khu dân cư khép kín tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án triển khai xây dựng trên khu đất rộng 7,2 ha. Diện tích dành cho đất ở là 3,73 ha với 333 sản phẩm, gồm 240 căn nhà phố liền kề, 83 biệt thự song lập và 10 biệt thực đơn lập. Khi bàn giao, cư dân nhận nhà hoàn thiện mặt ngoài, thô bên trong để thiết kế theo sở thích cá nhân.

Chủ đầu tư phát triển Phu My Estates với định hướng tạo không gian an cư đề cao an ninh. Dự án được xây dựng theo mô hình khu dân cư an ninh khép kín. Các tiện ích chung chỉ dành riêng cho cư dân. Mỗi không gian sinh hoạt chung và các cổng ra vào đều sử dụng camera an ninh 24/24 để giám sát.

Phối cảnh bên ngoài của khu trung tâm thương mại. Ảnh: VinaLiving

VinaLiving cũng quy hoạch hệ tiện ích cho nhu cầu nghỉ dưỡng tại nhà, chú trọng yếu tố sức khỏe. Khu dân cư có nhiều khu vực dành cho hoạt động thể thao. Điểm nhấn là hệ thống 4 công viên cây xanh được trang bị các dụng cụ tập luyện ngoài trời. Dự án còn có trung tâm thương mại, trường mầm non nội khu và khu vực hồ bơi riêng biệt.

Hoài Phương