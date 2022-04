Vinaconex trúng thầu nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn

Chủ tịch Vinaconex Đào Ngọc Thanh cho biết công ty đã trúng thầu các dự án hạ tầng trị giá trên 10.000 tỷ như cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, sân bay Phú Bài...

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Vinaconex, nêu chi tiết tên một vài dự án lớn như cao tốc Bắc Nam (đoạn quốc lộ 45- Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu), sân bay Long Thành, sân bay Phú Bài, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2... Một số gói thầu xây dựng giá trị lớn khác là dự án thủy điện Yaly mở rộng, Cung thiếu nhi Hà Nội, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.

Năm nay, ngoài tiếp tục đấu thầu nhiều dự án đầu tư công, doanh nghiệp cũng tập trung đầu tư các dự án lớn như khu đô thị du lịch Cát Bà Amatina, dự án khu đô thị sinh thái tâm linh Biển Hồ, Phú Yên (338 ha), dự án làng đô thị xanh Lai Nghi tại Quảng Nam (460 ha), cảng Vạn Ninh (Quảng Ninh)...

Ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT tại đại hội cổ đông. Ảnh: Vinaconex

Tại đại hội, một số cổ đông bày tỏ lo ngại tình hình giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng tới doanh thu các dự án xây dựng và hạ tầng giao thông.

Chia sẻ vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Đào Ngọc Thanh cho rằng tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng nguồn vốn của nhà thầu, song dòng tiền của Vinaconex không bị mất cân đối. Các dự án hạ tầng vẫn đảm bảo tiến độ đã ký kết.

Cổ đông cũng đề nghị lãnh đạo Vinaconex làm rõ việc tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại Vinaconex ITC với dự án Cát Bà Amatina. Ông Đào Ngọc Thanh giải thích, đây là dự án được kỳ vọng trở thành tổ hợp khu đô thị nghỉ dưỡng lớn nhất miền Bắc, có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển, mang lại nhiều lợi nhuận cho chủ đầu tư là Vinaconex ITC.

Dự án này sẽ hoàn thành đầu tư năm 2025 và bán hàng vào năm 2028, tổng lợi nhuận sau thuế ước tính hơn 16.000 tỷ đồng. Vinaconex hỗ trợ cho Vinaconex ITC về năng lực tài chính, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng mục tiêu. Lợi ích gián tiếp còn từ giá trị xây lắp và thương hiệu dự án.

Năm ngoái, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid, tổng doanh thu hợp nhất của Vinaconex đạt 6.296 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 520 tỷ đồng, đạt 52% so với kế hoạch. Năm 2022, Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất hơn 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1400 tỷ đồng, bằng 243% và 269% so với thực hiện năm 2021.

Tại đại hội, Vinaconex trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 28%, bao gồm 18% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu.

Anh Duy