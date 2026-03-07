Vinaconex thông báo cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Tới bị bắt

Hà NộiCựu chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu, bị bắt với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

Ngày 7/3, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex "công bố thông tin bất thường" về việc đã nhận được thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp cao của đơn vị này.

Theo công bố, ông Tới, thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex và ông Mậu, thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Vinaconex bị bắt giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó ông Tới còn "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".

"Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã công bố", thông báo của Vinaconex nêu.

Mới đây nhất, ngày 14/2, Vinaconex ra thông báo miễn nhiệm ông Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc làm Chủ tịch Vinaconex.

Ông Nguyễn Hữu Tới năm nay 67 tuổi, có nhiều năm gắn bó với Vinaconex, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 từ cuối tháng 7/2024.

Ông Nguyễn Hữu Tới, tháng 12/2025. Ảnh: Vinaconex

Thành lập năm 1988, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Ban đầu, đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng. Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước cách đây 6 năm.

Năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex tăng gần 25% lên trên 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng lập kỷ lục khi đạt hơn 4.129 tỷ.

Công ty cho biết năm ngoái cũng ghi dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng không khi tham gia xây dựng dự án sân bay quốc tế Long Thành và nhà ga T2 Nội Bài mở rộng. Cùng với đó, Vinaconex cũng là nhà thầu chủ lực trên các đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 như Bãi Vọt – Hàm Nghi, Vân Phong – Nha Trang, Vũng Áng – Bùng.

Mới đây nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng "công bố thông tin bất thường" về việc Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Hai ông bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

